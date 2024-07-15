Буцаев: Вузы России внедряют программу РЭО по ЭЗЦ

Как сообщает издание bel.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что российские высшие учебные заведения активно внедряют модули программы, разработанной РЭО совместно с членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. По его словам, ВГТУ интегрировал четыре модуля программы в свою новую магистерскую программу «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла».