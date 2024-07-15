Буцаев: Вузы России внедряют программу РЭО по ЭЗЦ

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Как сообщает издание bel.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что российские высшие учебные заведения активно внедряют модули программы, разработанной РЭО совместно с членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. По его словам, ВГТУ интегрировал четыре модуля программы в свою новую магистерскую программу «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла».
Буцаев также отметил, что формирование кадрового потенциала критически важно для всех секторов экономики, включая отрасль обращения с отходами. Программа РЭО, разработанная совместно с российскими высшими учебными заведениями, направлена на развитие ключевых профессиональных навыков для создания экономики замкнутого цикла и обеспечения отрасли квалифицированными специалистами.
Новая магистерская программа ВГТУ реализуется в рамках направления «Техносферная безопасность» и предназначена для подготовки экологов, инженеров по охране окружающей среды и других специалистов для работы по обращению с отходами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла.
Для разработки своей магистерской программы воронежский вуз использовал модули образовательной программы РЭО «HSE менеджмент», «Экоинжиниринг», «Экологический мониторинг», «Цифровизация», а также воспользовался методическими рекомендациями.
По словам руководителя программы «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла», к. г. н., доцента ВГТУ Татьяны Ашихминой, для создания магистерской программы вуз использовал модули, адаптированные под направление «Техносферная безопасность», что дало возможность разработать комплексный образовательный продукт для подготовки специалистов, которые будут обладать требуемым уровнем профессионализма с учетом текущих потребностей.