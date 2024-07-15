Бывший муж жительницы Екатеринбурга напал на нее в подъезде

В день происшествия он снова пришел к ней. Между ними произошла ссора в подъезде, во время которой мужчина схватился за нож и нанес потерпевшей несколько десятков ударов в тело и в шею. Женщина скончалась. 15 июля злоумышленника задержали. Известно, что он приехал в Екатеринбург из Таджикистана.