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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Экс-муж женщины в Екатеринбурге зарезал ее в подъезде

Бывший муж жительницы Екатеринбурга напал на нее в подъезде

15 июля 2024, 11:28
Фото: 1MI

Экс-муж женщины в Екатеринбурге зарезал ее в подъезде

46-летняя жительница Екатеринбурга скончалась после ножевых ранений ее бывшего 26-летнего супруга, который напал на нее в подъезде. Убийство произошло на улице Челюскинцев 13 июля 2024 года.

Супруги были в браке менее двух лет, после чего женщина решила развестись. Причиной для расставания стали его частые перепады настроения. Мужчина с разводом не смирился и продолжал ее ревновать, пишет Е1.

В день происшествия он снова пришел к ней. Между ними произошла ссора в подъезде, во время которой мужчина схватился за нож и нанес потерпевшей несколько десятков ударов в тело и в шею. Женщина скончалась. 15 июля злоумышленника задержали. Известно, что он приехал в Екатеринбург из Таджикистана.

Напомним, 18 мая 2024 года в Екатеринбурге мужчина зарезал свою бывшую сожительницу на улице во время ссоры. Его задержали.

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