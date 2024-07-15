Бывший муж жительницы Екатеринбурга напал на нее в подъезде

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Супруги были в браке менее двух лет, после чего женщина решила развестись. Причиной для расставания стали его частые перепады настроения. Мужчина с разводом не смирился и продолжал ее ревновать, пишет Е1.
В день происшествия он снова пришел к ней. Между ними произошла ссора в подъезде, во время которой мужчина схватился за нож и нанес потерпевшей несколько десятков ударов в тело и в шею. Женщина скончалась. 15 июля злоумышленника задержали. Известно, что он приехал в Екатеринбург из Таджикистана.
Напомним, 18 мая 2024 года в Екатеринбурге мужчина зарезал свою бывшую сожительницу на улице во время ссоры. Его задержали.