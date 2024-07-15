Челябинский бизнесмен лишился миллионных контрактов из-за лживого теста на наркотики

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Для бизнесмена это повлекло последствия. Его партнеры узнали об инциденте и решили разорвать контракты. Более того, испортились отношения с супругой, которая не поверила в то, что муж наркотиков не употреблял.
Однако когда Егор решил обратиться в лабораторию, проводившую анализы, выяснилось, что оборудование там неисправно, а итоги анализов — не соответствуют действительности. Таким образом пострадал не только данный бизнесмен, лишившийся контрактов на сумму 46 млн рублей, но и еще три ни в чем не повинных человека, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Егор подал в суд с целью взыскать упущенные доходы, также он просил 1 млн рублей за нравственные страдания. Но суд присудил ему всего 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что турфирма в Екатеринбурге обманула клиентов на 700 тысяч рублей.