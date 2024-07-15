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Челябинский бизнесмен лишился контрактов из-за ошибочного теста на наркотики

Челябинский бизнесмен лишился миллионных контрактов из-за лживого теста на наркотики

15 июля 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

Челябинский бизнесмен лишился контрактов из-за ошибочного теста на наркотики

Егора — директора одной из компаний в Челябинской области, занимающейся заливкой полов, однажды остановили работники ГИБДД. Его попросили сдать тест на употребление наркотиков. При этом результат оказался положительным.

Для бизнесмена это повлекло последствия. Его партнеры узнали об инциденте и решили разорвать контракты. Более того, испортились отношения с супругой, которая не поверила в то, что муж наркотиков не употреблял.

Однако когда Егор решил обратиться в лабораторию, проводившую анализы, выяснилось, что оборудование там неисправно, а итоги анализов — не соответствуют действительности. Таким образом пострадал не только данный бизнесмен, лишившийся контрактов на сумму 46 млн рублей, но и еще три ни в чем не повинных человека, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Егор подал в суд с целью взыскать упущенные доходы, также он просил 1 млн рублей за нравственные страдания. Но суд присудил ему всего 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что турфирма в Екатеринбурге обманула клиентов на 700 тысяч рублей.

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