Челябинский бизнесмен лишился миллионных контрактов из-за лживого теста на наркотики

Однако когда Егор решил обратиться в лабораторию, проводившую анализы, выяснилось, что оборудование там неисправно, а итоги анализов — не соответствуют действительности. Таким образом пострадал не только данный бизнесмен, лишившийся контрактов на сумму 46 млн рублей, но и еще три ни в чем не повинных человека, сообщает Telegram-канал Ural Mash.