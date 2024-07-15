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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Чиновник из Екатеринбурга призвал женщин больше рожать и меньше думать о карьере

Чиновник из Екатеринбурга призвал женщин занять свою гендерную роль и больше рожать

15 июля 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney

Чиновник из Екатеринбурга призвал женщин больше рожать и меньше думать о карьере

Министр экономики Свердловской области напомнил женщинам об их главном предназначении.

Руслан Садыков уверен, что представительницы прекрасной половины человечества должны реализовываться в первую очередь как мамы, а уже потом заниматься своим профессиональным развитием. Чиновник считает, что успех каждой женщины заключается в материнстве. Свои мысли он озвучил в рамках программы «Акцент» на ОТВ.

Он также отметил, что, безусловно, обеспечивать семью должен глава семьи.

Садыков напомнил, что сейчас государство очень много всего делает для поддержки семей: строятся садики и школы, работают разнообразные учреждения дополнительного образования.

Ранее в области увеличились выплаты многодетным семьям к школе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Материнство#Екатеринбург#Многодетные#Многодетность
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