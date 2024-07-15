Чиновник из Екатеринбурга призвал женщин занять свою гендерную роль и больше рожать

Руслан Садыков уверен, что представительницы прекрасной половины человечества должны реализовываться в первую очередь как мамы, а уже потом заниматься своим профессиональным развитием. Чиновник считает, что успех каждой женщины заключается в материнстве. Свои мысли он озвучил в рамках программы «Акцент» на ОТВ.