Чиновник из Екатеринбурга призвал женщин занять свою гендерную роль и больше рожать

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Руслан Садыков уверен, что представительницы прекрасной половины человечества должны реализовываться в первую очередь как мамы, а уже потом заниматься своим профессиональным развитием. Чиновник считает, что успех каждой женщины заключается в материнстве. Свои мысли он озвучил в рамках программы «Акцент» на ОТВ.
Он также отметил, что, безусловно, обеспечивать семью должен глава семьи.
Садыков напомнил, что сейчас государство очень много всего делает для поддержки семей: строятся садики и школы, работают разнообразные учреждения дополнительного образования.
Ранее в области увеличились выплаты многодетным семьям к школе.