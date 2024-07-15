Дорожные работы на улице Зари в Нижнем Тагиле завершатся до 30 октября 2024 года

Напомним, модернизация дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме нее, по этой программе будут отремонтированы улицы Пархоменко, Красноармейская и Черноисточинское шоссе.