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Posted 15 июля, 12:00

Published 15 июля, 12:00

Modified 15 июля, 12:02

Updated 15 июля, 12:02

Работы в рамках БКАД на Вагонке в Нижнем Тагиле завершатся осенью

Дорожные работы на улице Зари в Нижнем Тагиле завершатся до 30 октября 2024 года

15 июля 2024, 12:00
Фото: tagilcity.ru

Работы в рамках БКАД на Вагонке в Нижнем Тагиле завершатся осенью

Ремонтные работы дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле затронут пешеходную зону и зону ожидания общественного транспорта. Все мероприятия планируют завершить до 30 октября 2024 года.

На участке улицы Зари от проспекта Вагоностроителей до Ленинградского проспекта будут заменены дорожное полотно и бортовые камни. Также здесь появятся новые остановочные комплексы и проведут озеленение территории.

Из-за погодных условий работы в этом году стартовали чуть позже, чем хотелось бы. На сегодняшний день сделаны все необходимые демонтажные работы. Все идет в графике, завершение планируется 30 октября 2024 года, — сообщил TagilCity.ru главный инженер «УБТ-сервис» Егор Исаков.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru

По левой полосе уже обустроен нижний слой асфальтобетонного покрытия и заменены бортовые камни. Совсем недавно рабочие приступили к ремонту тротуаров и подготовке участка с правой стороны для дальнейших строительных мероприятий.

Сейчас один из важных объектов — улица Зари. Так получилось, что сначала должна была быть отремонтирована улица Краснознаменная, а Зари переходила на следующий год. Однако, учитывая автопоток, перенаправленный из-за ремонта моста на Серовском тракте, принято решение этот участок сделать в 2024 году. Первый этап включит в себя порядка 800 метров. Совсем скоро здесь появится хорошая пешеходная зона и увеличится площадь остановочных комплексов, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru

Напомним, модернизация дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме нее, по этой программе будут отремонтированы улицы Пархоменко, Красноармейская и Черноисточинское шоссе.

Более миллиарда рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Вагонка#Владислав Пинаев#Ремонт дорог#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Нацпроект БКАД#Нацпроекты#БКД#Национальный проект
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