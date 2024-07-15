Дорожные работы на улице Зари в Нижнем Тагиле завершатся до 30 октября 2024 года

Posted 15 июля, 12:00
Published 15 июля, 12:00
Modified 15 июля, 12:02
Updated 15 июля, 12:02
На участке улицы Зари от проспекта Вагоностроителей до Ленинградского проспекта будут заменены дорожное полотно и бортовые камни. Также здесь появятся новые остановочные комплексы и проведут озеленение территории.
Из-за погодных условий работы в этом году стартовали чуть позже, чем хотелось бы. На сегодняшний день сделаны все необходимые демонтажные работы. Все идет в графике, завершение планируется 30 октября 2024 года, — сообщил TagilCity.ru главный инженер «УБТ-сервис» Егор Исаков.
По левой полосе уже обустроен нижний слой асфальтобетонного покрытия и заменены бортовые камни. Совсем недавно рабочие приступили к ремонту тротуаров и подготовке участка с правой стороны для дальнейших строительных мероприятий.
Сейчас один из важных объектов — улица Зари. Так получилось, что сначала должна была быть отремонтирована улица Краснознаменная, а Зари переходила на следующий год. Однако, учитывая автопоток, перенаправленный из-за ремонта моста на Серовском тракте, принято решение этот участок сделать в 2024 году. Первый этап включит в себя порядка 800 метров. Совсем скоро здесь появится хорошая пешеходная зона и увеличится площадь остановочных комплексов, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, модернизация дорожного полотна на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме нее, по этой программе будут отремонтированы улицы Пархоменко, Красноармейская и Черноисточинское шоссе.