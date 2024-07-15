tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Экоитоги, «шумовая» разметка, ремонт тагильского ДДДЮТ, спортплощадка и отдых у моря

Экоитоги, «шумовая» разметка, ремонт тагильского ДДДЮТ, спортплощадка и отдых у моря

15 июля 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru подвел экоитоги минувшей недели. «Шумовая» разметка появилась на Южном подъезде к Тагилу. В ДДДЮТ запланирован ремонт кровли. На пустыре у школы №70 построят современную площадку. Свердловчане размышляют, стоит ли ехать на Черное море после пожаров. Рассказываем о главном на 15 июля.

Предприятия Нижнего Тагила вовсю коптили небо над городом в период НМУ. В Екатеринбурге «Водоканал» сбрасывал опасные вещества в Исеть. В Среднеуральске прошло зарыбление Исетского водохранилища, а в Минприроды посчитали нарушителей противопожарного режима. TagilCity.ru подвел экоитоги минувшей недели.

Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Узнать подробнее

Ремонт одного из участков Южного подъезда к Нижнему Тагилу был проведен по самым современным технологиям. Строители использовали высокопрочную асфальтовую смесь. Кроме того, автомобилистам теперь будет сложнее нарушить правила дорожного движения. Встречные потоки разделяет особая «шумовая» разметка, при наезде на которую создается эффект вибрации.

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Узнать подробнее

ДДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к долгожданному ремонту: в здании заделают протекающую крышу и обновят фасад. В последние годы ребята, посещающие ДДДЮТ, занимались в непростых условиях: кровля периодически текла над актовым и спортивными залами, а также над учебными кабинетами.

«Больная тема». ДДДЮТ на Вагонке в Нижнем Тагиле готовится к ремонту
Узнать подробнее

Новую многофункциональную спортплощадку получит еще одно общеобразовательное учреждение Нижнего Тагила. Современное сооружение появится на месте пустыря около школы №70. Параллельно с этим идет реконструкция самого здания школы.

«Пустырь с вытоптанной дорожкой». Школа №70 в Тагиле получит современную площадку
Узнать подробнее

На Черноморском побережье начались лесные пожары. Огонь охватил район Дюрсо под Новороссийском. Некоторые свердловчане задумались, стоит ли отправляться на отдых в Краснодарский край. Однако АТОР уверяет, что снижения турпотока не происходит, а крупные черноморские курорты находятся далеко от территории, где произошло природное бедствие.

Пожары на Черноморском побережье: нужно ли свердловчанам отменять отдых
Узнать подробнее
Читайте также:
Незрячие люди в банке, вандалы в Тагиле, уха от «Уральских пельменей» и горы мусораСпорткомплекс вместо воинской части, тополя без пуха и барды на тагильской землеУтонувшие дети, кронирование деревьев в Нижнем Тагиле, отдых на море и лотереи
#Дарья Бобровицкая#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Отдых#Свердловская область#Исеть#НМУ#Асфальт#Путешествия#Спортплощадка#Дорожное движение#Черное море#Екатеринбург#Автомобилисты#Минприроды#Пожары#Экоитоги#Шумовая разметка#ДДДЮТ#Ремонт кровли#Зарыбление
Подпишитесь
Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Сегодня, 07:26
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Сегодня, 07:35
Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля
Сегодня, 03:28
В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей
Сегодня, 05:48
За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей
Сегодня, 08:39
Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Сегодня, 03:54