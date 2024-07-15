Экоитоги, «шумовая» разметка, ремонт тагильского ДДДЮТ, спортплощадка и отдых у моря

На Черноморском побережье начались лесные пожары. Огонь охватил район Дюрсо под Новороссийском. Некоторые свердловчане задумались, стоит ли отправляться на отдых в Краснодарский край. Однако АТОР уверяет, что снижения турпотока не происходит, а крупные черноморские курорты находятся далеко от территории, где произошло природное бедствие.