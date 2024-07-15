Экоитоги, «шумовая» разметка, ремонт тагильского ДДДЮТ, спортплощадка и отдых у моря

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
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Updated Сегодня, 17:12
Предприятия Нижнего Тагила вовсю коптили небо над городом в период НМУ. В Екатеринбурге «Водоканал» сбрасывал опасные вещества в Исеть. В Среднеуральске прошло зарыбление Исетского водохранилища, а в Минприроды посчитали нарушителей противопожарного режима. TagilCity.ru подвел экоитоги минувшей недели.
Ремонт одного из участков Южного подъезда к Нижнему Тагилу был проведен по самым современным технологиям. Строители использовали высокопрочную асфальтовую смесь. Кроме того, автомобилистам теперь будет сложнее нарушить правила дорожного движения. Встречные потоки разделяет особая «шумовая» разметка, при наезде на которую создается эффект вибрации.
ДДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к долгожданному ремонту: в здании заделают протекающую крышу и обновят фасад. В последние годы ребята, посещающие ДДДЮТ, занимались в непростых условиях: кровля периодически текла над актовым и спортивными залами, а также над учебными кабинетами.
Новую многофункциональную спортплощадку получит еще одно общеобразовательное учреждение Нижнего Тагила. Современное сооружение появится на месте пустыря около школы №70. Параллельно с этим идет реконструкция самого здания школы.
На Черноморском побережье начались лесные пожары. Огонь охватил район Дюрсо под Новороссийском. Некоторые свердловчане задумались, стоит ли отправляться на отдых в Краснодарский край. Однако АТОР уверяет, что снижения турпотока не происходит, а крупные черноморские курорты находятся далеко от территории, где произошло природное бедствие.