Эксперты рассказали о стоимости автокредитов сегодня в России

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
Так, россиянам советуют перед тем, как писать банкам или брокерам перед приобретением машины, совершить подсчеты в мобильном банковском приложении. Необходимо ввести предполагаемую стоимость кредита и срок кредитования. Банк выдает займ под 25% с платежом 49 500 рублей. Далее эту сумму нужно умножить на 60, в результате чего получится общая сумма задолженности, пишут «Новые известия».
Объем потребительского кредита в Сбербанке является также «базовой» ставкой и для кредитов на автомобили. Получать менее 25% по потребительскому кредиту не имеет возможности ни один банк. При этом в случае с кредитами на машины к ставке приплюсуется страховка КАСКО, а также страховка жизни человека, который берет кредит.
К примеру, для иномарки CHERY Tiggo годовая стоимость КАСКО составляет почти 60 000 рублей. Таким образом, приобретение машины за 3 000 000 при автокредитовании в 50% первого взноса составит около 4,5 миллиона. А спустя пять лет среднестатистический автомобиль, который при покупке стоил три миллиона, будет стоить на «вторичке» максимум 1,5 миллиона.
На популярном сайте объявлений есть кредитный калькулятор, где можно рассчитать размер кредита, выбрать банк и подать заявку на займ. Так, если человек хочет взять автомобиль, цена которого 990 000 рублей, годовая плата за кредит — 178 000 рублей, а ежемесячный взнос составляет 11 900 рублей. В это же время в «Альфа-банке» предлагают 453 тысячи на пять лет под 33% годовых. Общая стоимость кредита — 927 тысяч.
Если снова посчитать предложение по процентной ставке на сайте объявлений, то получаются 11% — это в несколько раз ниже в сравнении с предложением «Альфа-банка». А «Т-Банк» сейчас принимает депозиты россиян с доходностью 17%. В связи с этим можно предположить, что или «Т-Банк» работает без выгоды для себя, либо ищет любые способы для заманивания клиентов в автосалон, чтобы «раскрутить» их до более высоких ставок.
Известно, что Центробанк наказывает банки за ложную информацию о кредитах и ипотеке, однако на автокредитования требования не распространяются. На некоторых сайтах «официальных» дилеров делают намеки на рассрочку, которой не существует на авторынке, встречаются предложения о кредитах с трехпроцентными годовыми, финансовых льготах, которых тоже нет. При этом потенциальным покупателям предлагают приехать в салон, где им также сделают «персональные» предложения. И многие жители ведутся на эти объявления и предложения.