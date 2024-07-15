Эксперты рассказали о стоимости автокредитов сегодня в России

Если снова посчитать предложение по процентной ставке на сайте объявлений, то получаются 11% — это в несколько раз ниже в сравнении с предложением «Альфа-банка». А «Т-Банк» сейчас принимает депозиты россиян с доходностью 17%. В связи с этим можно предположить, что или «Т-Банк» работает без выгоды для себя, либо ищет любые способы для заманивания клиентов в автосалон, чтобы «раскрутить» их до более высоких ставок.