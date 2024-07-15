tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В Нижнем Тагиле загорелся цех из-за разлива гидравлического масла

Из-за разлива гидравлического масла вспыхнул цех на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

15 июля 2024, 06:56
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле загорелся цех из-за разлива гидравлического масла

14 июля в Нижнем Тагиле произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Сигнал о ЧП поступил около полудня. На место происшествия были направлены 5 единиц техники и 14 человек личного состава.
В цехе загорелось гидравлическое масло. Огнем было охвачено порядка 20 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что благодаря слаженным действиям пожарных пламя удалось быстро локализовать и потушить. Ущерб и причины пожара устанавливаются.

Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим. Это накладывает ряд ограничений для граждан и требует особого внимания от руководителей предприятий. Спасатели регулярно проводят профилактические рейды.

Специалисты контролируют соблюдение правил пожарной безопасности, а при необходимости выписывают административные протоколы. Только с начала июля сотрудниками выявлено более 200 нарушений противопожарного режима.

Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Узнать подробнее
Читайте также:
В общежитии в Каменске-Уральском разгорелся пожар на площади 30 «квадратов»Природный пожар потушен в Свердловской областиПожары и ДТП ожидаются в Свердловской области из-за аномальной жары
#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#ЧП#Цех#Промышленность#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Сегодня, 07:26
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Сегодня, 07:35
Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля
Сегодня, 03:28
В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей
Сегодня, 05:48
За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей
Сегодня, 08:39
Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Сегодня, 03:54