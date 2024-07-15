Из-за разлива гидравлического масла вспыхнул цех на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле загорелся цех из-за разлива гидравлического масла

14 июля в Нижнем Тагиле произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Сигнал о ЧП поступил около полудня. На место происшествия были направлены 5 единиц техники и 14 человек личного состава.