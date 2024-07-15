Из-за разлива гидравлического масла вспыхнул цех на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В цехе загорелось гидравлическое масло. Огнем было охвачено порядка 20 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
В ведомстве добавили, что благодаря слаженным действиям пожарных пламя удалось быстро локализовать и потушить. Ущерб и причины пожара устанавливаются.
Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим. Это накладывает ряд ограничений для граждан и требует особого внимания от руководителей предприятий. Спасатели регулярно проводят профилактические рейды.
Специалисты контролируют соблюдение правил пожарной безопасности, а при необходимости выписывают административные протоколы. Только с начала июля сотрудниками выявлено более 200 нарушений противопожарного режима.