К 80-летию Победы в ВОВ на Площади Славы в Нижнем Тагиле отремонтируют пилоны

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
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На сегодняшний день завершается демонтаж старых плит. На следующей неделе к работе приступят специалисты, занимающиеся гранитной отделкой. Так, первый этап будет завершен уже 14 августа, второй — месяцем позднее и последний — 14 октября. Всего будет реконструировано 6 пилонов, каждый из которых имеет площадь 250 квадратных метров.
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мы приведем в нормативное состояние наши памятники, в том числе и Площадь Славы. К большому сожалению, за 10 лет состояние мемориала пришло в негодность. В связи с этим было принято решение провести здесь капитальный ремонт с заменой мрамора. Будет выглядеть достойно и очень красиво, — рассказал TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Еще идет обсуждение цветовой гаммы, а также проработка вариантов ремонта пилонов. Рабочие проведут реставрацию старых либо, если будут найдены дополнительные денежные средства, установят новые.