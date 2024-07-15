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Published Сегодня, 12:57

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На Площади Славы в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют пилоны

К 80-летию Победы в ВОВ на Площади Славы в Нижнем Тагиле отремонтируют пилоны

15 июля 2024, 12:57
Фото: tagilcity.ru

На Площади Славы в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют пилоны

Реконструкция пилонов на Площади Славы в Нижнем Тагиле пройдет в три этапа и будет завершена к середине октября 2024 года. Капитальный ремонт сооружений приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день завершается демонтаж старых плит. На следующей неделе к работе приступят специалисты, занимающиеся гранитной отделкой. Так, первый этап будет завершен уже 14 августа, второй — месяцем позднее и последний — 14 октября. Всего будет реконструировано 6 пилонов, каждый из которых имеет площадь 250 квадратных метров.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мы приведем в нормативное состояние наши памятники, в том числе и Площадь Славы. К большому сожалению, за 10 лет состояние мемориала пришло в негодность. В связи с этим было принято решение провести здесь капитальный ремонт с заменой мрамора. Будет выглядеть достойно и очень красиво, — рассказал TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Еще идет обсуждение цветовой гаммы, а также проработка вариантов ремонта пилонов. Рабочие проведут реставрацию старых либо, если будут найдены дополнительные денежные средства, установят новые.

Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Реконструкция пилонов на Площади Славы на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал о масштабной реконструкции Площади Славы стоимостью свыше 50 млн рублей.

В Нижнем Тагиле на Вагонке планируется реконструкция площади Славы
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