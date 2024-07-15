К 80-летию Победы в ВОВ на Площади Славы в Нижнем Тагиле отремонтируют пилоны

На сегодняшний день завершается демонтаж старых плит. На следующей неделе к работе приступят специалисты, занимающиеся гранитной отделкой. Так, первый этап будет завершен уже 14 августа, второй — месяцем позднее и последний — 14 октября. Всего будет реконструировано 6 пилонов, каждый из которых имеет площадь 250 квадратных метров.