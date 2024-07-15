Мужчина избил девушку на озере Балтым из-за музыки

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Девушка отдыхала на берегу с подругами, рядом с ними играла музыка из колонки. По словам екатеринбурженки, они вместе отправились купаться на мелководье. В то время, когда они находились в воде, мужчина что-то им кричал, однако они его не расслышали, пишет Е1.
Через несколько секунд мужчина бросил колонку в водоем. Девушка возмутилась. Тогда он подбежал к ней и ударил ее в лицо, из-за чего у нее слетели очки, а также по голове и коленом по спине. Пострадавшая позвонила отцу, а свердловчанин ушел.
Екатеринбурженка обратилась в правоохранительные органы. Ей назначили прохождение экспертизы, а также правоохранители начали поиски нападавшего.
Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге мужчина поругался с компанией подростков и избил одного из них.