Мужчина избил девушку на озере Балтым из-за музыки

Девушка отдыхала на берегу с подругами, рядом с ними играла музыка из колонки. По словам екатеринбурженки, они вместе отправились купаться на мелководье. В то время, когда они находились в воде, мужчина что-то им кричал, однако они его не расслышали, пишет Е1.