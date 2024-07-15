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Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара

Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара

15 июля 2024, 03:54
Фото: Изображение Midjourney
В Серове 45-летний водитель управления гражданской обороны вытащил двух детей из дома, где разгорелся пожар. Происшествие случилось 12 июня 2024 года.

Мужчина увидел, что в дерево попала молния, после чего загорелся дом. Тогда свердловчанин проник в горящее здание и обнаружил там двоих детей, которых вытащил наружу. Известно, что один ребенок получил ожог, рассказал глава Серовского ГО Василий Сизиков.

Горожанин несколько лет работает в добровольной пожарной дружине и знает, как следует себя вести в случае возникновения ЧП.

Напомним, 1 июля 2024 года в Нижнем Тагиле молодой человек спас из дома, где случилось возгорание, мужчину и нескольких собак. Пострадавшего отвезли в больницу. Также в доме скончалась женщина.

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