Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара

Мужчина увидел, что в дерево попала молния, после чего загорелся дом. Тогда свердловчанин проник в горящее здание и обнаружил там двоих детей, которых вытащил наружу. Известно, что один ребенок получил ожог, рассказал глава Серовского ГО Василий Сизиков.