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На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»

15 июля 2024, 07:35
Фото: tagilcity.ru
Был завершен капитальный ремонт участка Южного подъезда к Нижнему Тагилу с 10-15-й км. При этом по поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина данный ремонт был выполнен по самым современным технологиям.

В частности, на площади 69 тысяч квадратных километров была уложена смесь ЩМА-16. Продольные швы были закрыты битумно-полимерной лентой. Это позволит увеличить срок служба дорожного полотна до очередного ремонта.

Также встречные потоки были разделены специальной разметкой, при наезде на которую создается эффект вибрации. Такая разметка помогает водителям, особенно в ночное время. Кроме того было смонтировано 2,5 км барьерных ограждений.

Фото: tagilcity.ru

Все это позволяет повысить безопасность движения как для водителей и пассажиров, так и пешеходов. Также дорожники на данном участке модернизировали остановку общественного транспорта, тротуар и пешеходное ограждение.

Отметим, ремонтируемая дорога связывает Нижний Тагил и Серовский тракт и является одной из самых загруженных в Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Дорога#Водители#Разметка#Машины#Екатеринбург
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