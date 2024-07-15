На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В частности, на площади 69 тысяч квадратных километров была уложена смесь ЩМА-16. Продольные швы были закрыты битумно-полимерной лентой. Это позволит увеличить срок служба дорожного полотна до очередного ремонта.
Также встречные потоки были разделены специальной разметкой, при наезде на которую создается эффект вибрации. Такая разметка помогает водителям, особенно в ночное время. Кроме того было смонтировано 2,5 км барьерных ограждений.
Все это позволяет повысить безопасность движения как для водителей и пассажиров, так и пешеходов. Также дорожники на данном участке модернизировали остановку общественного транспорта, тротуар и пешеходное ограждение.
Отметим, ремонтируемая дорога связывает Нижний Тагил и Серовский тракт и является одной из самых загруженных в Свердловской области.