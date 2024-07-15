Начавшаяся неделя в Свердловской области будет теплой и сухой

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Днем +22.+27, ночью +11+16 градусов. В северных районах области ночью температура опустится до +6.
Также в это время в регионе дуют северные и северо-восточные ветра. Это и повлияет на температурный режим, который останется теплым, но не жарким.
В целом температура на этой неделе соответствует климатической норме без больших перепадов.
Ранее синоптики сообщили, что после изнурительно жаркой погоды ожидается временное похолодание.