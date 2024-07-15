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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Начавшаяся неделя в Свердловской области будет теплой и сухой

Начавшаяся неделя в Свердловской области будет теплой и сухой

15 июля 2024, 11:35
Фото: 1MI
С 15 по 17 июля погода на территории региона будет без осадков. Об этом сообщает Уральское УГМС.

Днем +22.+27, ночью +11+16 градусов. В северных районах области ночью температура опустится до +6.

Также в это время в регионе дуют северные и северо-восточные ветра. Это и повлияет на температурный режим, который останется теплым, но не жарким.

В целом температура на этой неделе соответствует климатической норме без больших перепадов.

Ранее синоптики сообщили, что после изнурительно жаркой погоды ожидается временное похолодание.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Прогноз#Природа#Тепло#Екатеринбург
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