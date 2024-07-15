Омбудсмен РФ потребовала проверить инцидент с инвалидом в самолете

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Москалькова сейчас взаимодействует с региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Также Москалькова инициировала проверку прокуратуры, рассказала омбудсмен в своих соцсетях.
Напомним, инцидент произошел перед вылетом рейса «Москва — Екатеринбург». Из-за технического сбоя пассажиры взяли билеты в бизнес-класс, но на регистрации выяснилась ошибка и супругам предложили занять места в «экономе».
В транспортной прокуратуре Урала проведут проверку по факту случившегося.