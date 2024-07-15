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Омбудсмен РФ потребовала проверить инцидент с инвалидом в самолете

Омбудсмен РФ потребовала проверить инцидент с инвалидом в самолете

15 июля 2024, 06:30
Фото: 1MI
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выдвинула требование разобраться в инциденте с одноногим мужчиной, которого перевели из бизнес-класса в эконом в лайнере «Уральских авиалиний».

Москалькова сейчас взаимодействует с региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Также Москалькова инициировала проверку прокуратуры, рассказала омбудсмен в своих соцсетях.

Напомним, инцидент произошел перед вылетом рейса «Москва — Екатеринбург». Из-за технического сбоя пассажиры взяли билеты в бизнес-класс, но на регистрации выяснилась ошибка и супругам предложили занять места в «экономе».

В транспортной прокуратуре Урала проведут проверку по факту случившегося.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Инвалид#Самолет#ЧП#Омбудсмен#Уральские авиалинии#Бизнес-класс#Транспортная прокуратура#Екатеринбург#Инцидент
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