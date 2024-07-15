Памятник Владимиру Ленину будет отреставрирован в центре Вагонки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Сегодня рабочие продолжают демонтажные работы. Накануне они завершили обустройство опор освещения.
В рамках реализации проектов по реконструкции площади машиностроительного техникума будут облицованы рабатки гранитными плитами, установлено освещение, архитектурная подсветка. Также рабочие заменят площадь пешеходных дорожек на тротуарную плитку, — рассказал TagilCity.ru главный инженер «УБТ-сервис» Егор Исаков.
Кроме других запланированных мероприятий, о которых редакция TagilCity.ru сообщала ранее, полностью восстановят и памятник Владимиру Ленину.
Данная площадка в центре Вагонки уже давно нуждалась в ремонте, памятник Владимиру Ильичу Ленину в том числе. Хорошо, что у нас такая возможность появилась. Все идет согласно графику. Скоро появится еще одно красивое и ухоженное место, где можно будет посидеть и отдохнуть, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, площадь перед машиностроительным техникумом является победителем рейтингового голосования в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Все запланированные мероприятия завершатся 30 сентября 2024 года.