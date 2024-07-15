Памятник Владимиру Ленину будет отреставрирован в центре Вагонки в Нижнем Тагиле

Начатая еще в июне реконструкция площади у машиностроительного техникума на Вагонке в Нижнем Тагиле продолжается. Всего за 3,5 месяца работ специалисты обновят не только прилегающую территорию, но и памятник Владимиру Ленину.

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