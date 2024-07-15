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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:30

Пенсионерка выбежала на дорогу и попала под машину в Нижнем Тагиле

Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля

15 июля 2024, 03:28
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Пенсионерка выбежала на дорогу и попала под машину в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на 65-летнюю женщину. Инцидент произошел на улице Верхняя Черепанова 13 июля 2024 года.

Водитель, заезжая в сторону Выйской улицы, затормозил возле пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода.

Когда он снова стал ехать, на дороге неожиданно оказалась женщина. Мужчина не успел затормозить и сбил ее, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Пострадавшую с полученными повреждениями отвезли в больницу. В отношении автомобилиста были составлены материалы за то, что он не уступил пострадавшему место на дороге.

Напомним, 10 июля 2024 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил пешехода. После этого автомобилист сам отвез пострадавшего в больницу.

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