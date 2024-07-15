Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Водитель, заезжая в сторону Выйской улицы, затормозил возле пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода.
Когда он снова стал ехать, на дороге неожиданно оказалась женщина. Мужчина не успел затормозить и сбил ее, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
Пострадавшую с полученными повреждениями отвезли в больницу. В отношении автомобилиста были составлены материалы за то, что он не уступил пострадавшему место на дороге.
Напомним, 10 июля 2024 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил пешехода. После этого автомобилист сам отвез пострадавшего в больницу.