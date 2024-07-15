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Подросток на электросамокате наехал на 4-летнего ребенка в Екатеринбурге

Подросток на электросамокате наехал на 4-летнего ребенка в Екатеринбурге

15 июля 2024, 06:59
В Екатеринбурге 14-летний школьник на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка. ДТП произошло на Восточной улице.

Мальчик, ехавший по тротуару, не контролировал движение самоката, в результате чего сбил дошкольника, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. Инспекторы провели проверку на месте ЧП и передали сведения о случившемся в ПДН.

Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге самокатчик сбил женщину, которая шла с ребенком из детсада. Горожанка получила повреждения, вследствие чего ее отправили в больницу. У ребенка травм не было. В полиции провели проверку.

Самокатчикам в Нижнем Тагиле запретят ездить около школ и больниц
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Дети#ДТП#ГИБДД#Тротуар#Пострадавший#ЧП#18+#Екатеринбург#Подросток#Электросамокат#Авария#Инцидент
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