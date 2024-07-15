Подросток на электросамокате наехал на 4-летнего ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Мальчик, ехавший по тротуару, не контролировал движение самоката, в результате чего сбил дошкольника, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. Инспекторы провели проверку на месте ЧП и передали сведения о случившемся в ПДН.
Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге самокатчик сбил женщину, которая шла с ребенком из детсада. Горожанка получила повреждения, вследствие чего ее отправили в больницу. У ребенка травм не было. В полиции провели проверку.