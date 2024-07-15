Пожары на Черноморском побережье: нужно ли свердловчанам отменять отдых

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Пожары из-за возгорания травы вспыхнули в районе Дюрсо под Новороссийском в выходные. Пламя быстро перекинулось на лес, а затем добралось до базы отдыха «Голубая волна». Несмотря на оперативную реакцию пожарных расчетов, огонь распространился на площади 62 га и начал уничтожать постройки на территории других баз отдыха. Кроме «Голубой волны» пострадали турбазы «Романтик», «Моряк» и «Строитель». По данным АТОР, пришлось эвакуировать 300 человек. Двое пострадали и обратились за помощью в лечебные учреждения. Пожар уничтожил около 70 построек. Временные ограничения введены в заповеднике «Утриш», где пришлось приостановить пешие туристические прогулки.
Но общий ущерб от возгорания небольшой. Знаменитые виноградники Абрау-Дюрсо уцелели. В целости и инфраструктура Центра винного туризма.
Район Дюрсо никогда не относился к числу привлекательных для туристов. Как заверили в АТОР, пострадавшие в результате стихийного бедствия турбазы не числятся в списке федеральных туроператоров. Массово туры сюда не продавались. В основном, здесь по дороге в Крым останавливались транзитные туристы. Также на сгоревшие базы люди приезжали самостоятельно, договариваясь с владельцами напрямую.
Никак, отвечают на этот вопрос в АТОР. Как мы уже отметили, к числу топовых курортных закон район Дюрсо не относился. Краснодарский край большой, и самые популярные зоны отдыха находятся далеко от пострадавшей зоны. Люди продолжают покупать туры, снижения спроса на отдых нет.
На данный момент все очаги возгорания под Новороссийском взяты под контроль, а Роспотребнадзор берет пробы воздуха для определения его качества. Превышения гигиенических нормативов не выявлено.
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