Пожары на Черноморском побережье: нужно ли свердловчанам отменять отдых

Пожары из-за возгорания травы вспыхнули в районе Дюрсо под Новороссийском в выходные. Пламя быстро перекинулось на лес, а затем добралось до базы отдыха «Голубая волна». Несмотря на оперативную реакцию пожарных расчетов, огонь распространился на площади 62 га и начал уничтожать постройки на территории других баз отдыха. Кроме «Голубой волны» пострадали турбазы «Романтик», «Моряк» и «Строитель». По данным АТОР, пришлось эвакуировать 300 человек. Двое пострадали и обратились за помощью в лечебные учреждения. Пожар уничтожил около 70 построек. Временные ограничения введены в заповеднике «Утриш», где пришлось приостановить пешие туристические прогулки.