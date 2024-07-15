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В АТОР рассказали, как пожары на Черноморском побережье повлияют на турпоток

Пожары на Черноморском побережье: нужно ли свердловчанам отменять отдых

15 июля 2024, 14:39
Фото: 1MI

В АТОР рассказали, как пожары на Черноморском побережье повлияют на турпоток

В минувшие выходные сразу несколько баз отдыха в Краснодарском крае пострадали из-за лесных пожаров. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уверены, что падения спроса на отдых не будет.

Какие базы отдыха в Краснодарском крае пострадали из-за огня

Пожары из-за возгорания травы вспыхнули в районе Дюрсо под Новороссийском в выходные. Пламя быстро перекинулось на лес, а затем добралось до базы отдыха «Голубая волна». Несмотря на оперативную реакцию пожарных расчетов, огонь распространился на площади 62 га и начал уничтожать постройки на территории других баз отдыха. Кроме «Голубой волны» пострадали турбазы «Романтик», «Моряк» и «Строитель». По данным АТОР, пришлось эвакуировать 300 человек. Двое пострадали и обратились за помощью в лечебные учреждения. Пожар уничтожил около 70 построек. Временные ограничения введены в заповеднике «Утриш», где пришлось приостановить пешие туристические прогулки.

Но общий ущерб от возгорания небольшой. Знаменитые виноградники Абрау-Дюрсо уцелели. В целости и инфраструктура Центра винного туризма.

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Кто отдыхал на сгоревших турбазах

Район Дюрсо никогда не относился к числу привлекательных для туристов. Как заверили в АТОР, пострадавшие в результате стихийного бедствия турбазы не числятся в списке федеральных туроператоров. Массово туры сюда не продавались. В основном, здесь по дороге в Крым останавливались транзитные туристы. Также на сгоревшие базы люди приезжали самостоятельно, договариваясь с владельцами напрямую.

Как пожары под Новороссийском повлияли на продажи туров

Никак, отвечают на этот вопрос в АТОР. Как мы уже отметили, к числу топовых курортных закон район Дюрсо не относился. Краснодарский край большой, и самые популярные зоны отдыха находятся далеко от пострадавшей зоны. Люди продолжают покупать туры, снижения спроса на отдых нет.

На данный момент все очаги возгорания под Новороссийском взяты под контроль, а Роспотребнадзор берет пробы воздуха для определения его качества. Превышения гигиенических нормативов не выявлено.

Ранее стало известно, где отдохнуть и поправить здоровье в Свердловской области.

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