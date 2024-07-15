«Пустырь с вытоптанной дорожкой». Школа №70 в Тагиле получит современную площадку

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Согласно проекту, реконструкция школы №70 в Нижнем Тагиле будет включать в себя закупку и установку новых комплектов оборудования и мебели для кабинетов, рекреаций и пищеблока. Кроме того, для обучающихся обустроят современные актовый и спортивный залы, а также с нуля построят большую и многофункциональную площадку.
Уже завершен демонтаж кровельного покрытия со стропильными конструкциями, штукатурки, подшива потолков. Рабочие выполнили разборку отопительной системы и водоснабжения канализации. Сейчас специалисты определяют несущую способность конструкции деревянных балок, — сообщил TagilCity.ru главный инженер компании-подрядчика «Стройинвест» Павел Прасол.
Параллельно с внутренними работами не стоят на месте и фасадные: идет подбивка штукатурки наружного слоя. В ближайшем будущем подрядчик планирует отремонтировать кровлю, чердачное перекрытие, затем приступит к внутренней отделке и частичной установке оборудования. До начала отопительного сезона исполнитель намерен установить все окна и подготовить помещение для работ в зимнее время.
Это первая школа на Вагонке, которая капитально ремонтируется. Работы идут в срок, мы уже видим полноходные демонтажные работы. Хочется отметить, что стадиона здесь никогда не было. Сзади располагался пустырь с вытоптанной дорожкой. Построенное еще в 1936 году учебное заведение совсем скоро получит обновленную территорию для спорта, — пояснил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В 2025-2026 учебных годах, уже после завершения капитального ремонта, порядка 500 ребят продолжат обучение по новым учебникам, а весь педагогический состав пройдет переподготовку для более успешной работы в соответствии с изменениями.
Напомним, капитальный ремонт школы №70 в Нижнем Тагиле проводится в рамках национального проекта «Образование» и федеральной программы «Модернизации школьных систем».