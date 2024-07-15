«Пустырь с вытоптанной дорожкой». Школа №70 в Тагиле получит современную площадку

У школы №70 в Нижнем Тагиле появится многофункциональная спортивная площадка

Школа №70 на Вагонке в Нижнем Тагиле была построена еще в 1936 году. За это время учебное заведение ни разу не ремонтировали, а вместо спортивной площадки простирался пустырь с вытоптанной дорожкой. Однако уже через год ребята придут в абсолютно новые классы и получат самое современное оборудование.