tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки устроил ДТП с мотоциклом

Пьяный водитель иномарки устроил аварию с мотоциклом в Нижнем Тагиле

15 июля 2024, 08:09
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки устроил ДТП с мотоциклом

ДТП произошло 14 июля примерно в 19:35 часов на Северном подъезде к Нижнему Тагилу. Как сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 50-летний мужчина, находившийся за рулем Renault Logan, ехал со стороны поселка Ювстюниха.

Он решил совершить обгон, но что-то пошло не так и вместо завершения маневра Renault въехал в мотоцикл Racer, ехавший в том же направлении.

Водители и пассажир мотоцикла получили различные травмы. Им пришлось проехать в больницу за получением помощи.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Освидетельствование показало, что водитель иномарки был пьян. Количество алкоголя составило 0,763 мг/л. В результате в отношении этого гражданина было составлено несколько протоколов. Теперь, если вина водителя будет доказана в суде, ему может грозить штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 лет.

Напомним, ранее в Первоуральске сотрудниками ГИБДД был пойман водитель без прав на питбайке. Также он был пьян.

Не поделили дорогу: две иномарки столкнулись в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
15-летний подросток попал в ДТП на питбайке в Нижнем ТагилеПьяный водитель устроил ДТП на трассе под Екатеринбургом: пострадал ребенокДорожники в Свердловской области выплатят семье 262 тысячи за ДТП из-за ямы на дороге
#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ДТП#Водитель#Пьяный водитель#Мотоцикл#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Сегодня, 07:26
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Сегодня, 07:35
Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля
Сегодня, 03:28
В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей
Сегодня, 05:48
За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей
Сегодня, 08:39
Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Сегодня, 03:54