Пьяный водитель иномарки устроил аварию с мотоциклом в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Он решил совершить обгон, но что-то пошло не так и вместо завершения маневра Renault въехал в мотоцикл Racer, ехавший в том же направлении.
Водители и пассажир мотоцикла получили различные травмы. Им пришлось проехать в больницу за получением помощи.
Освидетельствование показало, что водитель иномарки был пьян. Количество алкоголя составило 0,763 мг/л. В результате в отношении этого гражданина было составлено несколько протоколов. Теперь, если вина водителя будет доказана в суде, ему может грозить штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 лет.
Напомним, ранее в Первоуральске сотрудниками ГИБДД был пойман водитель без прав на питбайке. Также он был пьян.