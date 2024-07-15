Пьяный водитель иномарки устроил аварию с мотоциклом в Нижнем Тагиле

Освидетельствование показало, что водитель иномарки был пьян. Количество алкоголя составило 0,763 мг/л. В результате в отношении этого гражданина было составлено несколько протоколов. Теперь, если вина водителя будет доказана в суде, ему может грозить штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 лет.