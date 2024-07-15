Стала известна точная причина смерти девочки из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Девочка скончалась от удушения. На ее теле были найдены биологические следы, совпавшие с ДНК задержанного Эдуарда Голикова. По словам отца погибшей, в ее телефоне обнаружили фотографию, на которой чья-то рука закрывала камеру, пишет «КП-Екатеринбург».
Отец девочки также предположил, что дочь хотела себя защитить и угрожала, что покажет снимок в полиции, а тот испугался и стал душить ее. Кроме того, в ее телефоне было сообщение от обвиняемого, в котором он спрашивал, жива ли она. Оно было отправлено уже после ее смерти, приблизительно за неделю до задержания.
Напомним, после того, как потожировые следы совпали с ДНК Голикова, он продолжил отрицать свою вину в убийстве.