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Стала известна точная причина смерти девочки из Каменска-Уральского

Стала известна точная причина смерти девочки из Каменска-Уральского

15 июля 2024, 10:24
Фото: 1MI
Стало известно, из-за чего умерла 16-летняя девочка из Каменска-Уральского. Была второй раз проведена судмедэкспертиза, для которой пришлось делать эксгумацию.

Девочка скончалась от удушения. На ее теле были найдены биологические следы, совпавшие с ДНК задержанного Эдуарда Голикова. По словам отца погибшей, в ее телефоне обнаружили фотографию, на которой чья-то рука закрывала камеру, пишет «КП-Екатеринбург».

Отец девочки также предположил, что дочь хотела себя защитить и угрожала, что покажет снимок в полиции, а тот испугался и стал душить ее. Кроме того, в ее телефоне было сообщение от обвиняемого, в котором он спрашивал, жива ли она. Оно было отправлено уже после ее смерти, приблизительно за неделю до задержания.

Напомним, после того, как потожировые следы совпали с ДНК Голикова, он продолжил отрицать свою вину в убийстве.

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