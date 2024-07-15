Стала известна точная причина смерти девочки из Каменска-Уральского

Отец девочки также предположил, что дочь хотела себя защитить и угрожала, что покажет снимок в полиции, а тот испугался и стал душить ее. Кроме того, в ее телефоне было сообщение от обвиняемого, в котором он спрашивал, жива ли она. Оно было отправлено уже после ее смерти, приблизительно за неделю до задержания.