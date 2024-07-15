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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Юные танцоры из Нижнего Тагила завевали три Гран-при на международном конкурсе

Три Гран-при везет тагильский «Родничок» с международного конкурса в Анапе

15 июля 2024, 14:26
Фото: tagilcity.ru

Юные танцоры из Нижнего Тагила завевали три Гран-при на международном конкурсе

Три Гран-при и звание лауреатов 1 степени завоевали танцоры из «Родничка» Нижнего Тагила на Международном фестивале-конкурсе «Полифония сердец. Под парусом творчества», который проходил в Анапе. Дети занимаются в ДК «Юбилейный».

Юные тагильчане отправились на конкурс в июле 2024 года. Коллектив представил профессиональному жюри пять номеров в различных номинациях. Опытные судьи высоко оценили танцы «Родничка». Дети завоевали три Гран-при: за народные и эстрадные танцы, а также за многожанровость.

В хореографии выступало около 15 коллективов со всей России. Дети старались, молодцы, — рассказала TagilCity.ru руководитель «Родничка», заслуженный работник культуры РФ Ольга Сергеева.

Скоро группа «Родничка» вернется в Нижний Тагил и будет готовиться к празднованию Дня города 2024 года.

Фото: tagilcity.ru

Ранее эта же группа хореографического коллектива получила Гран-при на конкурсе национальной хореографической премии «Золото нации» в Подмосковье.

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