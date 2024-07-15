Три Гран-при везет тагильский «Родничок» с международного конкурса в Анапе

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Юные тагильчане отправились на конкурс в июле 2024 года. Коллектив представил профессиональному жюри пять номеров в различных номинациях. Опытные судьи высоко оценили танцы «Родничка». Дети завоевали три Гран-при: за народные и эстрадные танцы, а также за многожанровость.
В хореографии выступало около 15 коллективов со всей России. Дети старались, молодцы, — рассказала TagilCity.ru руководитель «Родничка», заслуженный работник культуры РФ Ольга Сергеева.
Скоро группа «Родничка» вернется в Нижний Тагил и будет готовиться к празднованию Дня города 2024 года.
Ранее эта же группа хореографического коллектива получила Гран-при на конкурсе национальной хореографической премии «Золото нации» в Подмосковье.