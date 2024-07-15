Три Гран-при везет тагильский «Родничок» с международного конкурса в Анапе

Юные тагильчане отправились на конкурс в июле 2024 года. Коллектив представил профессиональному жюри пять номеров в различных номинациях. Опытные судьи высоко оценили танцы «Родничка». Дети завоевали три Гран-при: за народные и эстрадные танцы, а также за многожанровость.