Три опасных дня: сильнейшие вспышки на Солнце грозят Земле магнитными бурями

Во время солнечных вспышек происходит выброс плазмы. Но не во всех случаях ее потоки направляются в нашу сторону: если активная область находится на стороне Солнца, которая в данный момент не обращена к Земле, то последствий для жителей голубой планеты не будет. Если же пятно обращено к поверхности планеты, то потоки солнечной плазмы устремятся прямо на нее, вызывая возмущение магнитосферы и магнитные бури. Обычно они возникают в течение трех дней после вспышек.