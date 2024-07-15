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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Солнце выбросило большое количество плазмы после сильных вспышек

Три опасных дня: сильнейшие вспышки на Солнце грозят Земле магнитными бурями

15 июля 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney

Солнце выбросило большое количество плазмы после сильных вспышек

Звезду в нашей галактике продолжает лихорадить. День за днем на Солнце происходит большое количество вспышек. Только за последние два дня астрономы зафиксировали 24 всплеска солнечной активности.

Астрономы пока не зафиксировали сильных магнитных бурь в июле, однако Солнце ведет себя очень активно. Только за 14 и 15 июля произошли 24 вспышки на звезде. Некоторые из них были слабыми, но некоторые достигли наивысшего класса Х. Информацию об этом опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук.

Так, очень мощная вспышка класса Х была зафиксирована утром в воскресенье, 14 июля. Она началась в 7:23 и длилась около 25 минут. Ей предшествовала серия вспышек послабее. В понедельник, 15 июля, астрономы сообщили о трех вспышках класса М, которые относятся к третьему классу интенсивности.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время солнечных вспышек происходит выброс плазмы. Но не во всех случаях ее потоки направляются в нашу сторону: если активная область находится на стороне Солнца, которая в данный момент не обращена к Земле, то последствий для жителей голубой планеты не будет. Если же пятно обращено к поверхности планеты, то потоки солнечной плазмы устремятся прямо на нее, вызывая возмущение магнитосферы и магнитные бури. Обычно они возникают в течение трех дней после вспышек.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера в ближайшие дни будет спокойной. Однако астрономы продолжают следить за поведением нашей большой раскаленной звезды, которая разогревается быстрее и активнее, чем ранее прогнозировали астрономы. Так, китайские ученые несколько месяцев назад заявили об аномальном прогреве верхних слоев атмосферы Солнца. Какими будут последствия для Земли — ученые пока не прогнозируют.

В начале прошлой недели Солнце также лихорадило: произошла серия мощных вспышек.

Календарь магнитных бурь на июль 2024 года
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