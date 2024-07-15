Три опасных дня: сильнейшие вспышки на Солнце грозят Земле магнитными бурями

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Астрономы пока не зафиксировали сильных магнитных бурь в июле, однако Солнце ведет себя очень активно. Только за 14 и 15 июля произошли 24 вспышки на звезде. Некоторые из них были слабыми, но некоторые достигли наивысшего класса Х. Информацию об этом опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук.
Так, очень мощная вспышка класса Х была зафиксирована утром в воскресенье, 14 июля. Она началась в 7:23 и длилась около 25 минут. Ей предшествовала серия вспышек послабее. В понедельник, 15 июля, астрономы сообщили о трех вспышках класса М, которые относятся к третьему классу интенсивности.
Во время солнечных вспышек происходит выброс плазмы. Но не во всех случаях ее потоки направляются в нашу сторону: если активная область находится на стороне Солнца, которая в данный момент не обращена к Земле, то последствий для жителей голубой планеты не будет. Если же пятно обращено к поверхности планеты, то потоки солнечной плазмы устремятся прямо на нее, вызывая возмущение магнитосферы и магнитные бури. Обычно они возникают в течение трех дней после вспышек.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера в ближайшие дни будет спокойной. Однако астрономы продолжают следить за поведением нашей большой раскаленной звезды, которая разогревается быстрее и активнее, чем ранее прогнозировали астрономы. Так, китайские ученые несколько месяцев назад заявили об аномальном прогреве верхних слоев атмосферы Солнца. Какими будут последствия для Земли — ученые пока не прогнозируют.
В начале прошлой недели Солнце также лихорадило: произошла серия мощных вспышек.