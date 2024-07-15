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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Центр Екатеринбурга временно станет пешеходным

Центр Екатеринбурга временно станет пешеходным

15 июля 2024, 12:05
Фото: 1MI
В столице Урала открылся международный фестиваль «Царские дни». Он посвящен памяти императорской семьи Романовых.

Традиционный крестный ход возьмет начало от Храма-Памятника на Крови после Божественной литургии. Пешая колонна начнет движение 16 июля в 23:30 и завершит его 2.00 17 июля. Маршрут проляжет по ул. Царской и далее вплоть до Ганиной Ямы.

Безопасность шествия будут обеспечивать полицейские, сотрудники Росгвардии и инспекторы ГАИ. К работе будут привлечены бригады медиков и волонтеры.

В этом году добровольными помощниками вновь стали курсанты Уральского института ГПС МЧС России. Они продолжают традицию многолетнего сотрудничества с Екатеринбургской епархией.

Во время подготовки и проведения праздничных мероприятий личный состав института активно участвует в организации фестиваля, оказывая всестороннюю помощь и поддержку. Курсанты и сотрудники выезжают на места, помогая организаторам и обеспечивая безопасность участников, — рассказали в институте.

Там добавили, что курсанты первого курса факультета пожарной и техносферной безопасности, помогали в организации работы палаточного городка для паломников. Они занимались размещением информационных стендов и указателей о предстоящих мероприятиях, обеспечивая порядок и удобство для всех участников.

Царские дни, как и прежде, посетят множество верующих со всей страны. В Екатеринбург прибудут и зарубежные гости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль здесь презентует свою книгу «Реквием по Европе».

В канун празднования протоиерей Храма-Памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло отметил, что Царские дни — это главное духовное событие уральской земли, объединяющее всех людей — разных вер, национальностей и разных культур.

Гости фестиваля смогут услышать уникальные мелодии колокольного звона, поболеть за участников состязаний на гимнастической перекладине и ознакомится с экспонатами православной выставки «Алтай».

Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле состоится в парке Бондина
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