Центр Екатеринбурга временно станет пешеходным

Там добавили, что курсанты первого курса факультета пожарной и техносферной безопасности, помогали в организации работы палаточного городка для паломников. Они занимались размещением информационных стендов и указателей о предстоящих мероприятиях, обеспечивая порядок и удобство для всех участников.