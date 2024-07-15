Участок улицы Пархоменко в Нижнем Тагиле перекрыт на время работ «Тагилэнерго»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Полоса перекрыта для автомобилей, которые намереваются уехать в сторону Нижнетагильского драмтеатра. На дороге выставлен предупреждающий знак, запрещающий движение в этом направлении.
С обратной стороны, в свою очередь, дорожники установили знак «Тупик».
Многие не в курсе ремонта, проезжают со стороны Ленина, потом разворачиваются. Кому-то надо в магазины или домой, так проехать можно, — рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Юрий.
Как выяснила редакция, работы на данном объекте проводит МУП «Тагилэнерго». О том, на какой период движение было перекрыто, не сообщается.
Добавим, что на улице Пархоменко в настоящее время ведется ремонт асфальтового покрытия. Накануне был уложен черновой слой.