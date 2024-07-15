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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

В центре Нижнего Тагила перекрыли проезд из-за работ ресурсников

Участок улицы Пархоменко в Нижнем Тагиле перекрыт на время работ «Тагилэнерго»

15 июля 2024, 11:29
Фото: tagilcity.ru

В центре Нижнего Тагила перекрыли проезд из-за работ ресурсников

Участок улицы Пархоменко, ведущий в сторону перекрестка проспект Ленина — Пархоменко, временно перекрыт из-за ремонтных работ на сети.

Полоса перекрыта для автомобилей, которые намереваются уехать в сторону Нижнетагильского драмтеатра. На дороге выставлен предупреждающий знак, запрещающий движение в этом направлении.

Фото: tagilcity.ru

С обратной стороны, в свою очередь, дорожники установили знак «Тупик».

Многие не в курсе ремонта, проезжают со стороны Ленина, потом разворачиваются. Кому-то надо в магазины или домой, так проехать можно, — рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Юрий.

Как выяснила редакция, работы на данном объекте проводит МУП «Тагилэнерго». О том, на какой период движение было перекрыто, не сообщается.

Добавим, что на улице Пархоменко в настоящее время ведется ремонт асфальтового покрытия. Накануне был уложен черновой слой.

Проспект Ленина и часть Пархоменко отремонтируют в Тагиле в 2025 году
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