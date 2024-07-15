В Екатеринбурге исчез 95-й бензин. К счастью не везде

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
15 июля некоторым водителям не удалось заправиться. Дело в том, что на ряде заправок в Екатеринбурге нет в наличии топлива. Автолюбители не смогли заправиться 95-м и 92-м бензином в сети заправочных станций «Газпромнефть».
При этом некоторые клиенты заправки отметили, что приложение показывало, что топливо есть. На горячей линии екатеринбуржцам тоже ничего вразумительного ответить не смогли.
По информации E1.RU, на улице Блюхера в настоящее время отсутствует бензин АИ-95, а на улице Восточной 95-й и 92-й.
Напомним, в июне в Свердловской области за неделю подорожали бензин и дизель.