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В Екатеринбурге на ряде заправок нету 95-го бензина

В Екатеринбурге исчез 95-й бензин. К счастью не везде

15 июля 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на ряде заправок нету 95-го бензина

Девяносто пятый бензин в столице Урала исчез сегодня утром на заправках «Газпромнефть».

15 июля некоторым водителям не удалось заправиться. Дело в том, что на ряде заправок в Екатеринбурге нет в наличии топлива. Автолюбители не смогли заправиться 95-м и 92-м бензином в сети заправочных станций «Газпромнефть».

При этом некоторые клиенты заправки отметили, что приложение показывало, что топливо есть. На горячей линии екатеринбуржцам тоже ничего вразумительного ответить не смогли.

По информации E1.RU, на улице Блюхера в настоящее время отсутствует бензин АИ-95, а на улице Восточной 95-й и 92-й.

Напомним, в июне в Свердловской области за неделю подорожали бензин и дизель.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Бензин#Заправка#Екатеринбург#Автомобилисты#Инцидент
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