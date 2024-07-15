В Екатеринбурге курьер украл у пенсионерки почти 900 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Грабителем оказался 28-летний уроженец Сухого Лога, имеющий судимость. Мужчина устроился работать курьером и не сразу понял что участвует в мошеннической схеме.
Преступники, представившись сотрудниками полиции, убедили по телефону 78-летнюю женщину, что ее деньги пытаются украсть. Женщина обналичила свои накопления и отдала их курьеру, который пришел к ней домой. Так поступить ее научил «Следователь».
Подсудимый полностью признал вину, но утверждает, что не знал о преступном характере своей работы. Он рассказал, что нашел вакансию в социальных сетях и только на третьей «сделке» понял, что его используют для мошенничества.
По данным полиции, на счету задержанного порядка 10 аналогичных эпизодов в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.