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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Свердловской области курьер украл у пенсионерки 895 тысяч рублей

В Екатеринбурге курьер украл у пенсионерки почти 900 тысяч рублей

15 июля 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области курьер украл у пенсионерки 895 тысяч рублей

В Екатеринбурге курьер украл у старушки почти 900 тысяч рублей.

Грабителем оказался 28-летний уроженец Сухого Лога, имеющий судимость. Мужчина устроился работать курьером и не сразу понял что участвует в мошеннической схеме.

Преступники, представившись сотрудниками полиции, убедили по телефону 78-летнюю женщину, что ее деньги пытаются украсть. Женщина обналичила свои накопления и отдала их курьеру, который пришел к ней домой. Так поступить ее научил «Следователь».

Подсудимый полностью признал вину, но утверждает, что не знал о преступном характере своей работы. Он рассказал, что нашел вакансию в социальных сетях и только на третьей «сделке» понял, что его используют для мошенничества.

По данным полиции, на счету задержанного порядка 10 аналогичных эпизодов в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Полиция#Деньги#Криминал#ЧП#Мошенники#Екатеринбург
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