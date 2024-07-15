В Екатеринбурге осудили мужчину, который прибил подруге ноги к полу

На этом он не успокоился. Он отвез несчастную девушку в один из гаражных боксов, где еще 10 раз ударил ее по туловищу предметом, похожим на бейсбольную биту. Далее он снял с пострадавшей обувь и прибил стопы ног к деревянному бруску. После чего еще три раза ударил девушку по туловищу предметом, похожим на молоток.