tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Екатеринбурге осудили мужчину, который прибил подруге ноги к полу

В Екатеринбурге осудили мужчину, который прибил подруге ноги к полу

15 июля 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
Как проинформировала пресс-служба прокуратуры Свердловской области, заседание состоялось 15 июля в Орджоникидзевском районном суде г. Екатеринбург. Обвиняемым выступил мужчина 1991 года рождения.

Суду удалось выяснить, что инцидент имел место еще 25 октября 2023 года. В этот день мужчина явился к своей бывшей девушке и угнал ее автомобиль. Для чего ему пришлось применить насилие и ударить бывшую подругу 10 раз по голове.

На этом он не успокоился. Он отвез несчастную девушку в один из гаражных боксов, где еще 10 раз ударил ее по туловищу предметом, похожим на бейсбольную биту. Далее он снял с пострадавшей обувь и прибил стопы ног к деревянному бруску. После чего еще три раза ударил девушку по туловищу предметом, похожим на молоток.

На этом истязания не закончились. Осужденный, используя трос, связал ноги и руки потерпевшей. Он облил девушку дизельным топливом и поджег. Потом потушил горящую жертву огнетушителем. Затем погрузил пострадавшую в угнанный автомобиль и поехал в направлении ЕКАД.

Во время движения он устроил ДТП — совершил столкновение со встречным автомобилем, после чего скрылся с места происшествия.

Девушке, несмотря на все издевательства, удалось выжить.

Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима. Также он должен выплатить пострадавшей 1,5 млн рублей — компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

Мужчина избил девушку на озере Балтым из-за музыки
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин проконтролирует дело избивших девочку детей мигрантов в Нижнем ТагилеЖитель Екатеринбурга избил подростка в подъезде во время конфликтаВ Екатеринбурге толпа избила мужчину
#Ирина Кирилова#Свердловская область#Избиение#Суд#Криминал#Приговор#Нападение#Угон#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Сегодня, 07:26
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Сегодня, 07:35
Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля
Сегодня, 03:28
В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей
Сегодня, 05:48
За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей
Сегодня, 08:39
Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Сегодня, 03:54