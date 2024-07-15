В Екатеринбурге осудили мужчину, который прибил подруге ноги к полу

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Суду удалось выяснить, что инцидент имел место еще 25 октября 2023 года. В этот день мужчина явился к своей бывшей девушке и угнал ее автомобиль. Для чего ему пришлось применить насилие и ударить бывшую подругу 10 раз по голове.
На этом он не успокоился. Он отвез несчастную девушку в один из гаражных боксов, где еще 10 раз ударил ее по туловищу предметом, похожим на бейсбольную биту. Далее он снял с пострадавшей обувь и прибил стопы ног к деревянному бруску. После чего еще три раза ударил девушку по туловищу предметом, похожим на молоток.
На этом истязания не закончились. Осужденный, используя трос, связал ноги и руки потерпевшей. Он облил девушку дизельным топливом и поджег. Потом потушил горящую жертву огнетушителем. Затем погрузил пострадавшую в угнанный автомобиль и поехал в направлении ЕКАД.
Во время движения он устроил ДТП — совершил столкновение со встречным автомобилем, после чего скрылся с места происшествия.
Девушке, несмотря на все издевательства, удалось выжить.
Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима. Также он должен выплатить пострадавшей 1,5 млн рублей — компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.