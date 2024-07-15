В Кольцово до утра задержали насколько рейсов

В частности, запаздывало два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» — до Санкт-Петербурга и Оша (Республика Кыргызстан) соответственно. Так борт, которому предстояло прилететь в Ош, должен был покинуть аэропорт 15 июля в 01:30, однако вылет был перенесен на 05:05.