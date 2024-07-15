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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В аэропорту Екатеринбурга было задержано несколько рейсов

В Кольцово до утра задержали насколько рейсов

15 июля 2024, 06:44
Фото: 1MI

В аэропорту Екатеринбурга было задержано несколько рейсов

В ночь с 14 на 15 июля в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) наблюдались проблемы с графиком прилета-вылета самолетов. Это следовало из сведений электронного табло.

В частности, запаздывало два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» — до Санкт-Петербурга и Оша (Республика Кыргызстан) соответственно. Так борт, которому предстояло прилететь в Ош, должен был покинуть аэропорт 15 июля в 01:30, однако вылет был перенесен на 05:05.

Кроме того, еще как минимум три самолета не смогли прилететь вовремя. Срыв графиков составлял от одного до трех часов. Причина задержек пока остается неизвестной.

Отметим, что при задержке рейсов пассажиры имеет права на различные компенсирующие меры. Так если вылет задерживается более чем на четыре часа, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием.

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#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Свердловская область#Самолёт#Рейс#Вылет#Екатеринбург
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