В Кольцово до утра задержали насколько рейсов

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В частности, запаздывало два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» — до Санкт-Петербурга и Оша (Республика Кыргызстан) соответственно. Так борт, которому предстояло прилететь в Ош, должен был покинуть аэропорт 15 июля в 01:30, однако вылет был перенесен на 05:05.
Кроме того, еще как минимум три самолета не смогли прилететь вовремя. Срыв графиков составлял от одного до трех часов. Причина задержек пока остается неизвестной.
Отметим, что при задержке рейсов пассажиры имеет права на различные компенсирующие меры. Так если вылет задерживается более чем на четыре часа, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием.