В Нижнем Тагиле две иномарки проехали на «красный» и устроили ДТП

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Водители обоих участвовавших в столкновении автомобилей — Ford Focus и Volkswagen Polo, проехали на «красный», сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
При этом Ford Focus под управлением водителя 1978 года рождения ехал по улице Победы прямо, а Volkswagen Polo, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения, двигался с улицы Победы на улицу Пархоменко.
От столкновения оказались повреждены оба автомобиля. Однако пострадавших — нет. Хотя при этом один из автомобилей вылетел на тротуар.
При этом некоторые жители города отметили, что на данном перекрестке в результате ДТП автомобили часто вылетают на тротуар. Что создает угрозы для жизни и здоровья пешеходов.
Напомним, 14 июля в Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими.