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В Нижнем Тагиле две иномарки проехали на «красный» и устроили ДТП

В Нижнем Тагиле две иномарки проехали на «красный» и устроили ДТП

15 июля 2024, 13:14
Фото: 1MI
Столкновение имело место еще 11 июля примерно в 11:20 в Нижнем Тагиле на улице Победы. ГИБДД провела проверку.

Водители обоих участвовавших в столкновении автомобилей — Ford Focus и Volkswagen Polo, проехали на «красный», сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

При этом Ford Focus под управлением водителя 1978 года рождения ехал по улице Победы прямо, а Volkswagen Polo, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения, двигался с улицы Победы на улицу Пархоменко.

От столкновения оказались повреждены оба автомобиля. Однако пострадавших — нет. Хотя при этом один из автомобилей вылетел на тротуар.

При этом некоторые жители города отметили, что на данном перекрестке в результате ДТП автомобили часто вылетают на тротуар. Что создает угрозы для жизни и здоровья пешеходов.

Напомним, 14 июля в Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Светофор#Водители#Нарушители#Екатеринбург#Авария
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