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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Нижний Тагил усиливает меры по профилактике лесных пожаров

В Нижнем Тагиле усилили профилактику лесных пожаров

15 июля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney

Нижний Тагил усиливает меры по профилактике лесных пожаров

В Нижнем Тагиле разработали ряд мер по борьбе с лесными пожарами.

Глава города Владислав Пинаев обсудил с главами МЧС и лесничества обустройство минерализованных полос вокруг сел и деревень, а также строительство противопожарных проездов и водоемов.

Перед наступлением пожароопасного сезона уже были сделаны минерализованные полосы вокруг шестнадцати деревень. Их общая длина составила почти двадцать восемь километров.

Кроме того, в 2024 году автопарк спецтехники пополнился бульдозером с широким отвалом, а главы сельских поселений получили денежные средства на скос травы.

Также планируется закупка огнетушителей, машин и помп.

Напомним, 39 лесных пожаров потушили в Свердловской области в мае.

Самый низкий рекорд по количеству лесных пожаров зафиксирован в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Лесной пожар#Лесничество#Природный пожар#Екатеринбург#МЧС#Берегите лес
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