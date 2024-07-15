В Нижнем Тагиле усилили профилактику лесных пожаров

Глава города Владислав Пинаев обсудил с главами МЧС и лесничества обустройство минерализованных полос вокруг сел и деревень, а также строительство противопожарных проездов и водоемов.



Перед наступлением пожароопасного сезона уже были сделаны минерализованные полосы вокруг шестнадцати деревень. Их общая длина составила почти двадцать восемь километров.