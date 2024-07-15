В Нижнем Тагиле усилили профилактику лесных пожаров

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Глава города Владислав Пинаев обсудил с главами МЧС и лесничества обустройство минерализованных полос вокруг сел и деревень, а также строительство противопожарных проездов и водоемов.
Перед наступлением пожароопасного сезона уже были сделаны минерализованные полосы вокруг шестнадцати деревень. Их общая длина составила почти двадцать восемь километров.
Кроме того, в 2024 году автопарк спецтехники пополнился бульдозером с широким отвалом, а главы сельских поселений получили денежные средства на скос травы.
Также планируется закупка огнетушителей, машин и помп.
Напомним, 39 лесных пожаров потушили в Свердловской области в мае.