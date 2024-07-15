В Свердловской области педагог ударила сироту. Теперь она заплатит за это

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Конфликт между воспитательницей и 15-летним сиротой случился в октябре 2022 года в серовском Центре социальной помощи. Подросток постучал свою обувь и на пол упала грязь. На замечание он не отреагировал. Тогда воспитательница, недовольная поведением мальчика, схватила его за шею и придавила к лавочке. В результате парень получил ушиб и обратился к травматологу.
Суд признал сотрудницу центра виновной и назначил штраф 5000 рублей. Центр соцобслуживания уволил ее и обратился с иском о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Суд обязал женщину выплатить пострадавшему 25 тысяч рублей.
Ранее семеро подростков в Каменске-Уральском избили сироту из-за его длинных волос.