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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Воспитательница детского центра в Серове выплатит 25 тысяч сироте за побои

В Свердловской области педагог ударила сироту. Теперь она заплатит за это

15 июля 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney

Воспитательница детского центра в Серове выплатит 25 тысяч сироте за побои

Воспитательница детского центра в Серове заплатит 25 000 рублей сироте за побои и моральный ущерб.

Конфликт между воспитательницей и 15-летним сиротой случился в октябре 2022 года в серовском Центре социальной помощи. Подросток постучал свою обувь и на пол упала грязь. На замечание он не отреагировал. Тогда воспитательница, недовольная поведением мальчика, схватила его за шею и придавила к лавочке. В результате парень получил ушиб и обратился к травматологу.

Суд признал сотрудницу центра виновной и назначил штраф 5000 рублей. Центр соцобслуживания уволил ее и обратился с иском о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Суд обязал женщину выплатить пострадавшему 25 тысяч рублей.

Ранее семеро подростков в Каменске-Уральском избили сироту из-за его длинных волос.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Сирота#Побои#Екатеринбург#Инцидент
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