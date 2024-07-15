В жилом секторе Екатеринбурга нашли мертвого мужчину

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Местные жители заметили труп из окна. В УМВД по Екатеринбургу заявили, что тело нашли полицейские. Сотрудники правоохранительных органов обследовали место происшествия. По предварительной информации, смерть наступила от естественных причин.
Этой версии придерживаются и в региональном Следственном комитете, отвергая криминальный характер случившегося.
Личность мужчины уже установлена. На момент гибели ему было 64 года. Специалистами будет проведена судмедэкспертиза, которая поможет установить причину трагедии, - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
Напомним, ранее в Екатеринбурге девушка умерла возле подъезда. Она вышла из такси и упала замертво.