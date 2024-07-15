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В Екатеринбурге на улице был найден труп мужчины

В жилом секторе Екатеринбурга нашли мертвого мужчину

15 июля 2024, 07:49
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на улице был найден труп мужчины

15 июля утром на улице было найдено тело неизвестного. Оно было обнаружено в микрорайоне ЖБИ недалеко от дома по улице Панельной 11 «а».

Местные жители заметили труп из окна. В УМВД по Екатеринбургу заявили, что тело нашли полицейские. Сотрудники правоохранительных органов обследовали место происшествия. По предварительной информации, смерть наступила от естественных причин.

Этой версии придерживаются и в региональном Следственном комитете, отвергая криминальный характер случившегося.

Личность мужчины уже установлена. На момент гибели ему было 64 года. Специалистами будет проведена судмедэкспертиза, которая поможет установить причину трагедии, - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге девушка умерла возле подъезда. Она вышла из такси и упала замертво.

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