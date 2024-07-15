Врачи в Серове спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти»

Во время диагностической процедуры врачи увидели закупоренный сосуд, который находился в области малого таза. Получить доступ к этой области было непросто, однако медики все же решились на операцию и избавили пациентку от «венца смерти». Данную сосудистую патологию называют так из-за большого риска кровотечения во время манипуляции. Ее диагностируют у 15-30% пациентов.