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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 16:03

Сосудистую аномалию «венец смерти» удалили врачи пациентке из Серова

Врачи в Серове спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти»

15 июля 2024, 16:01
Фото: Минздрав Свердловской области/Олег Романов

Сосудистую аномалию «венец смерти» удалили врачи пациентке из Серова

Уникальную операцию по установке стента в труднодоступный сосуд провели серовские врачи 64-летней пациентке. В итоге женщина избавилась от «венца смерти».

Опасная аномалия была выявлена у пациентки в ходе ангиографического исследования. Их в больнице Серова проводят с июня. За истекший период врачи выполнили около 80 операций, сообщает Минздрав Свердловской области.

Во время диагностической процедуры врачи увидели закупоренный сосуд, который находился в области малого таза. Получить доступ к этой области было непросто, однако медики все же решились на операцию и избавили пациентку от «венца смерти». Данную сосудистую патологию называют так из-за большого риска кровотечения во время манипуляции. Ее диагностируют у 15-30% пациентов.

Если бы операция не была проведена, женщина могла лишиться ноги, а в перспективе ей грозили инфаркт или инсульт. Сосуд расширили методом баллонной ангиопластики. В итоге все функции конечности восстановились.

Ранее стало известно, что свердловские врачи начали замораживать опухоли печени и легких.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Здоровье#Медицина#Спасение#Серов#Здравоохранение#Операция#Екатеринбург
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