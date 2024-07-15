Врачи в Серове спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти»

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Опасная аномалия была выявлена у пациентки в ходе ангиографического исследования. Их в больнице Серова проводят с июня. За истекший период врачи выполнили около 80 операций, сообщает Минздрав Свердловской области.
Во время диагностической процедуры врачи увидели закупоренный сосуд, который находился в области малого таза. Получить доступ к этой области было непросто, однако медики все же решились на операцию и избавили пациентку от «венца смерти». Данную сосудистую патологию называют так из-за большого риска кровотечения во время манипуляции. Ее диагностируют у 15-30% пациентов.
Если бы операция не была проведена, женщина могла лишиться ноги, а в перспективе ей грозили инфаркт или инсульт. Сосуд расширили методом баллонной ангиопластики. В итоге все функции конечности восстановились.
Ранее стало известно, что свердловские врачи начали замораживать опухоли печени и легких.