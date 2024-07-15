За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Выяснилось, что далеко не все водители садятся за руль трезвыми. Так, в воскресенье ночью в Тагилстроевском районе патрульные остановили китайский «паркетник». 49-летний мужчина явно был пьян. Кроме того, ранее он уже лишался прав за вождение «под градусом».
Мужчина не стал отказываться от медицинского освидетельствования, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Наказание по данной статье может предусматривать штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет, — подчеркнули в Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».
Всего по итогам профилактических мероприятий автоинспекторами выявлено 23 грубых нарушения правил дорожного движения.