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Больше 20 грубых нарушений совершили водители за выходные в Нижнем Тагиле

За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей

15 июля 2024, 08:39
Фото: 1MI

Больше 20 грубых нарушений совершили водители за выходные в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГАИ провели профилактический рейд на дорогах. Инспекторы контролировали соблюдение правил дорожного движения и пресекали нарушения. В результате выявлены 23 грубых нарушения.

Выяснилось, что далеко не все водители садятся за руль трезвыми. Так, в воскресенье ночью в Тагилстроевском районе патрульные остановили китайский «паркетник». 49-летний мужчина явно был пьян. Кроме того, ранее он уже лишался прав за вождение «под градусом».

Мужчина не стал отказываться от медицинского освидетельствования, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Наказание по данной статье может предусматривать штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет, — подчеркнули в Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всего по итогам профилактических мероприятий автоинспекторами выявлено 23 грубых нарушения правил дорожного движения.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Рейд#Водитель#Нарушения#Екатеринбург
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