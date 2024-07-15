За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей

Выяснилось, что далеко не все водители садятся за руль трезвыми. Так, в воскресенье ночью в Тагилстроевском районе патрульные остановили китайский «паркетник». 49-летний мужчина явно был пьян. Кроме того, ранее он уже лишался прав за вождение «под градусом».