Земляничный сезон в Свердловской области: где и как собирать, вкусные рецепты

По ее словам, земляника не любит затемненные места и предпочитает расти на полянках, ярко освещенных солнцем, на лесных опушках и пригорках. Идеальное время для начала сбора — раннее утро, когда солнце только встает, а роса высохла. До 10 часов утра сбор ягоды желательно завершить: постепенно разливается дневной зной, который для сбора ягод противопоказан. Собранная в это время земляника становится вялой, быстро закисает и портится. Если не хочется идти в лес до рассвета, можно перенеси сбор ягод на вечернее время после 18 часов.