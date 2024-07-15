tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Свердловчане похвастались полными корзинами земляники и поделились рецептами

Земляничный сезон в Свердловской области: где и как собирать, вкусные рецепты

15 июля 2024, 11:28
Фото: паблик «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области"/Радик Каюмов

Свердловчане похвастались полными корзинами земляники и поделились рецептами

В Свердловской области в разгаре ягодный сезон. Местные жители несут землянику из леса корзинами. Редакция TagilCity.ru расскажет, когда и как лучше собирать ягоды, а также поделится самыми вкусными рецептами на зиму.

Где свердловчане собирают землянику

Лесную «ягодную королеву» собирают в самых разных районах Свердловской области — от Каменска-Уральского до Ивделя. В большинстве районов земляники очень много. Свердловчане щедро делятся в интернете снимками.

Фото: паблик «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области"/Ксения Плужникова

Так, подписчица паблика «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» Ксения поделилась фотографией своего урожая.

Под Каменском- Уральским сегодня. Ягод море! Грибов нет, — написала свердловчанка в воскресенье, 14 июля.

А подписчица Наталья отправилась по ягоды в районе Богдановича. Ягод в лесу очень много: свердловчанка принесла из леса несколько ведер душистой и сладкой лесной земляники.

Традиционно самыми ягодными местами Свердловской области считаются Каменск-Уральский, Белоярский, Сысертский районы, Арамильский городской округ, а также окрестности Екатеринбурга — например, поселок Северка.

Фото: паблик «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области"/Наталья Абакумова

Когда и как собирать землянику

Земляника — ягода хитрая и довольно капризная, а большие урожаи из леса приносят только самые терпеливые, рассказала TagilCity.ru эксперт по сбору ягод с большим стажем Ирина Власова.

Помните сказку Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик», где семья собирала в лесу землянику? Там папа подсказал дочке рецепт: «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвёртая мерещится». Суть этой сказки в том, что земляника не любит ленивых, и в кузовок к ним не прыгает. Нужно заглядывать под каждый листик, — рассказала Ирина.
Несут землянику и чернику: крупные и сочные ягоды собирают в лесу жители Урала
Узнать подробнее

По ее словам, земляника не любит затемненные места и предпочитает расти на полянках, ярко освещенных солнцем, на лесных опушках и пригорках. Идеальное время для начала сбора — раннее утро, когда солнце только встает, а роса высохла. До 10 часов утра сбор ягоды желательно завершить: постепенно разливается дневной зной, который для сбора ягод противопоказан. Собранная в это время земляника становится вялой, быстро закисает и портится. Если не хочется идти в лес до рассвета, можно перенеси сбор ягод на вечернее время после 18 часов.

Фото: паблик «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области/Happy day

Собирают землянику в небольшие по объему емкости, чтобы ягода не давилась.

Моя бабушка собирала землянику в плетеные корзины, которые хорошо пропускают воздух, а сверху укрывала ягоды от солнца белой полотняной или холщовой тканью. А вот в пластиковых ведрах по моему опыту она очень быстро портится и превращается в кисель, — говорит Ирина.

Сколько стоит земляника в 2024 году

Лесные ягоды активно продают как на трассах, так и на рынках в крупных городах. Например, в Екатеринбурге землянику можно купить на рынках на Заводской, около «Буревестника», на Громова, у ТЦ «Кит» и еще в ряде мест.

Цена начинается от 450 рублей за банку объемом в пол-литра. За стакан земляники сборщики ягод в среднем просят около 300 рублей.

Польза и вред земляники

В состав земляники входит большое количество витаминов и микроэлементов, полезных кислот и дубильных веществ. Как пишут специалисты Роспотребнадзора, из всех лесных ягод земляника обладает просто уникальным набором полезных свойств:

  • Защищает от онкологии и преждевременного старения за счет большого количества антиоксидантов;
  • Защищает от воспаления желудка и кишечника. Полезна при геморрое, хронической язве желудка (вне обострения), запорах и коликах;
  • Благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, показана при атеросклерозе и гипертонии. Чай из листьев земляники обладает гипотензивными, то есть снижающими давление, свойствами;
  • Регулирует работу щитовидной железы;
  • Оказывает противовоспалительный эффект при заболеваниях мочеполовой системы.

На землянику у некоторых людей может возникнуть острая аллергическая реакция. По этой причине она противопоказана в больших количествах беременным женщинам. Также употребление земляники противопоказано людям, страдающим дискинезией желчевыводящих путей, при почечных и печеночных коликах, открытых язвах желудка и 12-перстной кишки, хроническом гастродуодените и повышенной секреции желудочного сока.

«Землянику снимаем слой за слоем». В уральских лесах созрел хороший урожай ягод
Узнать подробнее

Что можно приготовить из лесной земляники

Эту ягоды после сбора нужно максимально быстро обработать, предупреждает Ирина Власова.

Автор YouTube-канала «В гостях у Павловны» предлагает сварить из земляники вкусное варенье на зиму.

Ингредиенты:

  • Земляника;
  • Сахар.

Способ приготовления: землянику и сахар взять в равных пропорциях (1:1). Ягоды положить в большую емкость и засыпать сахаром. Дать постоять несколько часов, чтобы ягоды дали сок. Далее поставить кастрюлю на медленный огонь и довести до кипения, снимая пенку. Дать покипеть 1-2 минуты, выключить огонь и оставить остывать. Через 2-3 часа снова поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, опять снять пенку. Готовое варенье нужно разлить в заранее стерилизованные банки.

Фото: скрин видео YouTube-канала «В гостях у Павловны»

Также можно попробовать приготовить необычный напиток — земляничный квас. Этим рецептом делится портал azbyka.ru.

Ингредиенты:

  • Земляника — 1 кг;
  • Вода — 1,5 стакана;
  • Мед — 1 ст. л.;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Лимонная кислота — 1 г.

Способ приготовления: землянику перебрать, сполоснуть и дать стечь воде. Переложить ягоды в эмалированную посуду и залить водой. Довести до кипения, снять с огня и оставить на 10-20 минут. Далее добавить в получившийся отвар сахар, лимонную кислоту и мед, все размешать и отфильтровать. Разлить по бутылкам и оставить в темном месте при комнатной температуре на 2-3 дня. Когда пойдут пузырьки, а напиток приобретет характерный вкус, бутылки нужно убрать еще на 4-5 дней в холодильник.

Какую землянику можно высаживать с апреля по октябрь — советы агронома
Узнать подробнее
Читайте также:
Инвестклимат на пятерку, отключение воды в Тагиле, первые ягоды в лесу и клещиЖители Свердловской области собрали килограммы черники в лесахЧерные лесорубы стали в 20 раз реже уничтожать свердловские леса
#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Еда#Свердловская область#Лес#Польза#Средний Урал#Природа#Вред#Рецепты#Ягоды#Екатеринбург#Берегите лес#Земляника
Подпишитесь
Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Сегодня, 07:26
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Сегодня, 07:35
Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля
Сегодня, 03:28
В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей
Сегодня, 05:48
За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей
Сегодня, 08:39
Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Сегодня, 03:54