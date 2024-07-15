tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Женщина в Екатеринбурге умерла на глазах у маленького сына

Женщина в Екатеринбурге умерла на глазах у маленького сына

15 июля 2024, 11:48
Фото: 1MI
35-летняя жительница Екатеринбурга умерла на глазах у четырехлетнего сына. Происшествие случилось на улице Шевченко.

В настоящий момент мать умершей подозревается в убийстве дочери. Ее отвезли в полицию, чтобы провести допрос на полиграфе, пишет «КП-Екатеринбург».

Если подозрения правоохранителей не подтвердятся, бабушка сможет взять внука под опеку. Также существует вероятность, что женщина могла покончить с собой.

Напомним, 12 июля 2024 года в Екатеринбурге 17-летняя девушка упала возле своего подъезда и скончалась. По предположению матери, причиной смерти могли стать проблемы девушки со здоровьем.

Многодетная свердловчанка из Ачита умерла после третьих родов
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать умершего ребенка в Перми найдена и задержанаДело о задохнувшемся во сне мальчике в Первоуральске передано в судСтали известны подробности о найденном мертвом мальчике в Перми
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Смерть#Полиция#Женщина#ЧП#Подозреваемая#Подозрение#18+#Екатеринбург#Умерла#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Сегодня, 07:26
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Сегодня, 07:35
Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля
Сегодня, 03:28
В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей
Сегодня, 05:48
За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей
Сегодня, 08:39
Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Сегодня, 03:54