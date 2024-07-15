Женщина в Екатеринбурге умерла на глазах у маленького сына

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В настоящий момент мать умершей подозревается в убийстве дочери. Ее отвезли в полицию, чтобы провести допрос на полиграфе, пишет «КП-Екатеринбург».
Если подозрения правоохранителей не подтвердятся, бабушка сможет взять внука под опеку. Также существует вероятность, что женщина могла покончить с собой.
Напомним, 12 июля 2024 года в Екатеринбурге 17-летняя девушка упала возле своего подъезда и скончалась. По предположению матери, причиной смерти могли стать проблемы девушки со здоровьем.