Женщина в Серове задолжала детям 800 тысяч алиментов

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Ранее женщину приговорили к тюремному заключению за издевательства над ребенком. В это время ее дети находились сначала в Центре несовершеннолетних, а затем над ними оформила опекунство родственница со стороны их отца, рассказали в пресс-службе областной ГУФССП.
После освобождения свердловчанка забрала детей к себе, однако при этом она не работала и не занималась детьми, а также часто употребляла алкоголь. Вскоре ее лишили родительских прав и дети снова стали жить у родственницы, которая брала над ними опеку.
Горожанка встала на учет в службу занятости и получала пособие по безработице. Деньги она тратила на себя, детям в качестве алиментов их не отдавала. Сначала ее привлекли к административной ответственности, но женщина не стала отбывать наказание. Тогда в отношении нее возбудили уголовное дело. Ее приговорили к принудительным работам с удержанием 10% заработка.
Напомним, жителя Екатеринбурга арестовали на 10 суток за неуплату алиментов. Сумма его долга — миллион рублей.