Женщина в Серове задолжала детям 800 тысяч алиментов

Горожанка встала на учет в службу занятости и получала пособие по безработице. Деньги она тратила на себя, детям в качестве алиментов их не отдавала. Сначала ее привлекли к административной ответственности, но женщина не стала отбывать наказание. Тогда в отношении нее возбудили уголовное дело. Ее приговорили к принудительным работам с удержанием 10% заработка.