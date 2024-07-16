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В Екатеринбурге больше суток не могут найти 15-летнего подростка

15-летнего подростка разыскивают в Ленинском районе Екатеринбурга

16 июля 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге больше суток не могут найти 15-летнего подростка

Екатеринбуржцы начали искать пропавшего без вести подростка. Молодой человек 15 лет перестал выходить на связь в понедельник, 15 июля.

Накануне ребенка можно было заметить в Ленинском районе, на нем были шорты черного цвета, футболка синего цвета, джинсовую куртку песочного цвета и светло-зеленые кроссовки, сообщили в ДПСО «Прорыв».

Среди особых примет выделяются следующие: у парня рост в районе 170 сантиметров, он худой, с голубыми глаза и светло-русыми волосами.

Фото: ДПСО «Прорыв»

Сейчас мальчика пытаются найти правоохранители и добровольцы. В публикации уточнили, что всю имеющуюся информацию о ребенка стоит рассказать в полицию.

Кроме того, поделиться подробностями о ситуации можно со старшим координатором Надеждой или с главой поискового отряда Натальей.

В прошлом месяце похожий случай произошел с другим екатеринбургским подростком: мальчик пропал 20 июня, переставая выходить на связь со своими родными.

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