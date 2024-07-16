15-летнего подростка разыскивают в Ленинском районе Екатеринбурга

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Накануне ребенка можно было заметить в Ленинском районе, на нем были шорты черного цвета, футболка синего цвета, джинсовую куртку песочного цвета и светло-зеленые кроссовки, сообщили в ДПСО «Прорыв».
Среди особых примет выделяются следующие: у парня рост в районе 170 сантиметров, он худой, с голубыми глаза и светло-русыми волосами.
Сейчас мальчика пытаются найти правоохранители и добровольцы. В публикации уточнили, что всю имеющуюся информацию о ребенка стоит рассказать в полицию.
Кроме того, поделиться подробностями о ситуации можно со старшим координатором Надеждой или с главой поискового отряда Натальей.
В прошлом месяце похожий случай произошел с другим екатеринбургским подростком: мальчик пропал 20 июня, переставая выходить на связь со своими родными.