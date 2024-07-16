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Posted 16 июля, 07:26

Published 16 июля, 07:26

Modified 16 июля, 07:26

Updated 16 июля, 07:26

Аналитики оценили уровень спроса на новую «Семейную ипотеку» в России

Аналитики оценили уровень спроса на новую «Семейную ипотеку» в России

16 июля 2024, 07:26
Фото: 1MI
Эксперты «Домклик» представили итоги исследования потенциала спроса на рынке первичного жилья в российских регионах, подпадающих под расширенные условия «Семейной ипотеки».

Эта программа кредитования входит в число самых выгодных для граждан, решивших улучшить условия жилья во время ужесточения денежно-кредитной политики.

В соответствии с новыми условиями «Семейной ипотеки» кредит под 6% годовых при покупке жилья на первичном рынке предоставляется семьям с детьми, возраст одного из которых — менее шести лет. Также ипотечный кредит на таких условиях могут получить семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от объема кредита, а максимальный объем средств, на который могут рассчитывать заемщики, — 6 млн рублей. Только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно получить кредит до 12 млн рублей. Известно, что власти сохранили условия оформления «Семейной ипотеки» для множества регионов РФ — примерно для трети всех субъектов Федерации, пишет newsnn.ru.

Таким образом, сейчас существует больше тридцати российских регионов, где ипотеку можно оформить под 6%. В этот перечень входят регионы, в которых не происходит массовых застроек, а развитие ряда из них идет по индивидуальной программе. Такая же ситуация наблюдается в малых городах с населением, не превышающим 50 тысяч. На таких территориях за минувшее полугодие пришлось 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в стране. Программа пользовалась высоким спросом в Адыгее, Чувашии и в Республике Марий Эл, где заключили от 35,8% до 30,9% всех сделок в регионе. Увеличилась популярность «Семейной ипотеки» в Севастополе и в Калмыкии. Число кредитов за полугодие в этих регионах выросло соответственно на 20,3% и 18,7%.

Аналитики «Домклик» представили результаты оценки уровня спроса на новостройки в регионах России, подпадающих под новые условия «Семейной ипотеки», и сделали вывод, что в целом на данных территориях спрос на новое жилье растет. Больше всего это ощущается в Адыгее, Тыве, Марий Эл. Кроме того, спрос на новостройки вырос в Псковской, Курганской и Кировской областях. По данным, полученным от Сбера, за первые шесть месяцев 2024 года на перечисленных территориях доля строящегося ипотечного жилья выросла более чем на 10%.

Согласно результатам исследования объявлений на «Домклик», объем предложений первичного рынка в регионах, в которых условия по «Семейной ипотеке» не ужесточились, остается на относительно невысоком уровне. Здесь 80% объявлений касаются продажи вторичной недвижимости. Объявлений по первичному жилищному рынку вообще не дают в Магаданской области, в ЕАО и Ненецком автономном округе, а также на Чукотке, в Ингушетии, в Чечне и на Алтае. В этих регионах наблюдаются либо невысокий уровень доходов населения, либо трудности со строительством ввиду экстремальных климатических условий и особого рельефа.

На территории Калмыкии отмечаются минимальные среди регионов РФ цены на первичное жилье с расширенными условиями по «Семейной ипотеке» — стоимость квадратного метра здесь составляет около 77,8 тыс. рублей. Также по относительно демократичным ценам предлагают первичку в Марий Эл, в Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Псковской и Курганской областях, где ее стоимость колеблется на уровне 81,9–97,2 тыс. рублей за кв. метр. Медианная стоимость квадратного метра первички почти во всех перечисленных субъектах остается ниже среднего показателя по России.

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