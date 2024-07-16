Аналитики оценили уровень спроса на новую «Семейную ипотеку» в России

Таким образом, сейчас существует больше тридцати российских регионов, где ипотеку можно оформить под 6%. В этот перечень входят регионы, в которых не происходит массовых застроек, а развитие ряда из них идет по индивидуальной программе. Такая же ситуация наблюдается в малых городах с населением, не превышающим 50 тысяч. На таких территориях за минувшее полугодие пришлось 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в стране. Программа пользовалась высоким спросом в Адыгее, Чувашии и в Республике Марий Эл, где заключили от 35,8% до 30,9% всех сделок в регионе. Увеличилась популярность «Семейной ипотеки» в Севастополе и в Калмыкии. Число кредитов за полугодие в этих регионах выросло соответственно на 20,3% и 18,7%.