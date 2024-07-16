Бастрыкин поручил проверить инцидент с наездом самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

Posted 16 июля, 05:48
Published 16 июля, 05:48
Modified 16 июля, 05:50
Updated 16 июля, 05:50
Доклад главе ведомства предоставит исполняющий обязанности начальника областного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе СКР.
Напомним, подросток, ехавший на электрическом самокате по тротуару на Восточной улице, сбил четырехлетнего ребенка, так как не контролировал движение.
В результате дошкольник получил травмы и попал в больницу. Автоинспекторы, побывав на месте происшествия, передали информацию в ПДН.