tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля, 05:48

Published 16 июля, 05:48

Modified 16 июля, 05:50

Updated 16 июля, 05:50

Бастрыкин поручил проверить инцидент с наездом самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил проверить инцидент с наездом самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

16 июля 2024, 05:48
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о том, как проходит проверка по факту наезда 14-летнего подростка на самокате на маленького ребенка в Екатеринбурге.

Доклад главе ведомства предоставит исполняющий обязанности начальника областного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе СКР.

Напомним, подросток, ехавший на электрическом самокате по тротуару на Восточной улице, сбил четырехлетнего ребенка, так как не контролировал движение.

В результате дошкольник получил травмы и попал в больницу. Автоинспекторы, побывав на месте происшествия, передали информацию в ПДН.

В свердловском селе иномарка сбила 16-летнего мотоциклиста
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался ДТП в Новоуральске со сбитыми детьми на мотоциклеМужчина на самокате в Екатеринбурге наехал на ребенкаПодросток на электросамокате наехал на 4-летнего ребенка в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#ДТП#Доклад#ЧП#18+#Врио#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Инцидент#СК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика