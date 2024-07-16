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Бастрыкин поручил проверить инцидент с наездом самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил проверить инцидент с наездом самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

16 июля 2024, 05:48
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о том, как проходит проверка по факту наезда 14-летнего подростка на самокате на маленького ребенка в Екатеринбурге.

Доклад главе ведомства предоставит исполняющий обязанности начальника областного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе СКР.

Напомним, подросток, ехавший на электрическом самокате по тротуару на Восточной улице, сбил четырехлетнего ребенка, так как не контролировал движение.

В результате дошкольник получил травмы и попал в больницу. Автоинспекторы, побывав на месте происшествия, передали информацию в ПДН.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#ДТП#Доклад#ЧП#18+#Врио#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Авария#Инцидент#СК
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