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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

Дело возбудят в отношении мигранта за попытку изнасилования в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался делом о попытке изнасилования в Екатеринбурге

16 июля 2024, 07:21
Фото: СК РФ

Дело возбудят в отношении мигранта за попытку изнасилования в Екатеринбурге

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудят уголовное дело в связи с нападением мигранта на гражданку в Екатеринбурге. С таким поручением выступил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Так, мужчине грозит срок по двум статьям: часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 131.

Как пояснили в ведомстве, дело приняли решение возбудить из-за публикации в сети. В ней рассказывалось, что 14 июля приезжий мужчина решил напасть на молодую девушку 24 лет в Академическом районе.

Согласно предоставленным данным, потерпевшая прогуливалась в городском парке, где к ней подошел злоумышленник, начал приставать и после совершил удар по голове. Затем он потащил девушку в глубь леса, где предпринял попытку изнасилования. Однако злоумышленник испугался прохожего, которого потерпевшая подозвала своим криком.

В результате у девушки обнаружили травму головы, сотрясение и ушибы. Сейчас мигранта разыскивает полиция.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту наезда 14-летнего подростка на электросамокате на 4-летнего мальчика.

Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта на женщину с ребенком в Екатеринбурге
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