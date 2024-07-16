Бастрыкин заинтересовался делом о попытке изнасилования в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Так, мужчине грозит срок по двум статьям: часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 131.
Как пояснили в ведомстве, дело приняли решение возбудить из-за публикации в сети. В ней рассказывалось, что 14 июля приезжий мужчина решил напасть на молодую девушку 24 лет в Академическом районе.
Согласно предоставленным данным, потерпевшая прогуливалась в городском парке, где к ней подошел злоумышленник, начал приставать и после совершил удар по голове. Затем он потащил девушку в глубь леса, где предпринял попытку изнасилования. Однако злоумышленник испугался прохожего, которого потерпевшая подозвала своим криком.
В результате у девушки обнаружили травму головы, сотрясение и ушибы. Сейчас мигранта разыскивает полиция.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту наезда 14-летнего подростка на электросамокате на 4-летнего мальчика.