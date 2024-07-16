Бастрыкин заинтересовался делом о попытке изнасилования в Екатеринбурге

Согласно предоставленным данным, потерпевшая прогуливалась в городском парке, где к ней подошел злоумышленник, начал приставать и после совершил удар по голове. Затем он потащил девушку в глубь леса, где предпринял попытку изнасилования. Однако злоумышленник испугался прохожего, которого потерпевшая подозвала своим криком.