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Девочка попала под колеса автомобиля в деревне Талицкого района

Девочка попала под колеса автомобиля в деревне Талицкого района

16 июля 2024, 09:35
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В деревне Нижний Катарач Талицкого района пятилетняя девочка оказалась под колесами автомобиля Hyundai Solaris. ДТП произошло на улице Кирова 15 июля 2024 года.

Водитель двигался на улицу Победы и в какой-то момент он сбил пятилетнюю девочку, которая выбежала на дорогу. Пострадавшую отвезли в больницу с травмами, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В момент аварии мужчина за рулем был трезв. По словам родителей девочки, они делали ремонт около своего дома, а дочь гуляла рядом со своей подругой. Однако они не заметили, как она выбежала на проезжую часть.

Напомним, 10 июля 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил пешехода. По словам автомобилиста, его ослепило солнце. Он помог пострадавшему добраться до травмпункта.

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