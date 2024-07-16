Девочка попала под колеса автомобиля в деревне Талицкого района

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Водитель двигался на улицу Победы и в какой-то момент он сбил пятилетнюю девочку, которая выбежала на дорогу. Пострадавшую отвезли в больницу с травмами, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В момент аварии мужчина за рулем был трезв. По словам родителей девочки, они делали ремонт около своего дома, а дочь гуляла рядом со своей подругой. Однако они не заметили, как она выбежала на проезжую часть.
Напомним, 10 июля 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил пешехода. По словам автомобилиста, его ослепило солнце. Он помог пострадавшему добраться до травмпункта.