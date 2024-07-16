Девушка выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:29
Екатеринбурженки не стало до того, как приехали врачи. Жильцы дома, где жила девушка, рассказали, что перед падением они слышали крики, пишет Е1.
Кроме того, по словам очевидца, входная дверь в квартире погибшей была сломана, но внутри никого больше не было. На месте случившегося вскоре появились сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 5 июля 2024 года в Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна многоэтажки и погибла. Ее обнаружили прохожие. Вскоре к месту ЧП приехали экстренные службы.