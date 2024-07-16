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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Девушка выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Девушка выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге

16 июля 2024, 04:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 22-летняя девушка выпала из окна и погибла. Происшествие случилось на улице Сыромолотова 16 июля 2024 года.

Екатеринбурженки не стало до того, как приехали врачи. Жильцы дома, где жила девушка, рассказали, что перед падением они слышали крики, пишет Е1.

Кроме того, по словам очевидца, входная дверь в квартире погибшей была сломана, но внутри никого больше не было. На месте случившегося вскоре появились сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 5 июля 2024 года в Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна многоэтажки и погибла. Ее обнаружили прохожие. Вскоре к месту ЧП приехали экстренные службы.

Екатеринбурженка выжила после падения из окна многоэтажки
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