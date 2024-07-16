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Джонни Деппа заметили в обществе девушки из Екатеринбурга

Джонни Деппа заметили в обществе девушки из Екатеринбурга

16 июля 2024, 06:56
Фото: Daily Mail/Соцсети
28-летняя Юлия из Екатеринбурга была замечена в обществе американского актера Джонни Деппа.

Юлия раньше жила в районе Сортировки. После окончания школы она поступила в МГИМО, а после того, как получила образование, уехала в Чехию. В этой стране екатеринбурженка открыла свой салон красоты, а также она работала в модельном бизнесе.

Недавно папарацци второй раз заметили девушку рядом с актером Джонни Деппом. При этом Юлия отказывается говорить о своей личной жизни, а также попросила своих друзей не давать интервью на эту тему, пишет Ура.ру.

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