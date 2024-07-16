Джонни Деппа заметили в обществе девушки из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Юлия раньше жила в районе Сортировки. После окончания школы она поступила в МГИМО, а после того, как получила образование, уехала в Чехию. В этой стране екатеринбурженка открыла свой салон красоты, а также она работала в модельном бизнесе.
Недавно папарацци второй раз заметили девушку рядом с актером Джонни Деппом. При этом Юлия отказывается говорить о своей личной жизни, а также попросила своих друзей не давать интервью на эту тему, пишет Ура.ру.