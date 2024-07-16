tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Екатеринбург примет потомка Николая I в рамках крестного хода 17 июля

Екатеринбург примет потомка Николая I в рамках крестного хода 17 июля

16 июля 2024, 11:23
Фото: 1MI
Участником екатеринбургского Царского крестного хода станет потомок императора России Николая I. Такой информацией поделились в Екатеринбургской епархии.

Как уточняется, Гавриил Дорошин решил провести отпуск на Урале, отдохнув от уже двухлетней военной службы в рамках спецоперации на Украине.

Само мероприятие состоится в среду, 17 июля на площади близ Храма-на-Крови. Перед крестным ходом горожан приглашают посетить литургию. Паломников ожидают у назначенного места в 02:30. Жители города и его гости в рамках паломничества посетят различные места уральской столицы.

Накануне в городе прошло открытие международного фестиваля «Царские дни» в дань памяти императорской семьи Романовых.

#Ирина Кирилова#Общество#Царские дни#Религия#Церковь#Крестный ход#Екатеринбург
Подпишитесь
Три Гран-при везет тагильский «Родничок» с международного конкурса в Анапе
Вчера, 14:26
Надо знать, где искать: грибы в Свердловской области появились в определенных местах
Сегодня, 05:53
Светофор около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле временно отключат
Сегодня, 04:48
В Нижнем Тагиле временно изменится маршрут автобуса №46 из-за ремонта дороги
Сегодня, 06:26
Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину до клиники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Свердловская область занимает одну из лидирующих позиции по числу контрактников
Сегодня, 10:37