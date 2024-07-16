Екатеринбург примет потомка Николая I в рамках крестного хода 17 июля

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Как уточняется, Гавриил Дорошин решил провести отпуск на Урале, отдохнув от уже двухлетней военной службы в рамках спецоперации на Украине.
Само мероприятие состоится в среду, 17 июля на площади близ Храма-на-Крови. Перед крестным ходом горожан приглашают посетить литургию. Паломников ожидают у назначенного места в 02:30. Жители города и его гости в рамках паломничества посетят различные места уральской столицы.
Накануне в городе прошло открытие международного фестиваля «Царские дни» в дань памяти императорской семьи Романовых.