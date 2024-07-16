Екатеринбург примет потомка Николая I в рамках крестного хода 17 июля

Само мероприятие состоится в среду, 17 июля на площади близ Храма-на-Крови. Перед крестным ходом горожан приглашают посетить литургию. Паломников ожидают у назначенного места в 02:30. Жители города и его гости в рамках паломничества посетят различные места уральской столицы.