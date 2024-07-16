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Более 900 камер системы «Безопасный город» заработает в Нижнем Тагиле

Еще 65 камер «Безопасного города» появятся в Нижнем Тагиле к концу года

16 июля 2024, 13:32
Фото: 1MI

Более 900 камер системы «Безопасный город» заработает в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле выделили 36 миллионов рублей из местного бюджета на установку 65 камер, работающих в системе «Безопасный город».

Работы по внедрению новых 65 камер «Безопасного города» завершатся к концу года, о чем сообщили депутатам на заседании профильной комиссии городской думы. При этом часть камер будет установлена не только на территории города, но и на присоединенных территориях.

Всего в городе работает 838 камер, часть из которых фиксирует нарушения, а другие ведут наблюдение за ситуацией на улицах Нижнего Тагила и в социальных объектах.

В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в течение года при помощи камер было раскрыто 16 преступлений — краж, угонов и грабежей. TagilCity.ru писал про мужчину, который сымитировал собственное ограбление и сообщил об этом в полицию.

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