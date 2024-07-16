Еще 65 камер «Безопасного города» появятся в Нижнем Тагиле к концу года

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Работы по внедрению новых 65 камер «Безопасного города» завершатся к концу года, о чем сообщили депутатам на заседании профильной комиссии городской думы. При этом часть камер будет установлена не только на территории города, но и на присоединенных территориях.
Всего в городе работает 838 камер, часть из которых фиксирует нарушения, а другие ведут наблюдение за ситуацией на улицах Нижнего Тагила и в социальных объектах.
В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в течение года при помощи камер было раскрыто 16 преступлений — краж, угонов и грабежей. TagilCity.ru писал про мужчину, который сымитировал собственное ограбление и сообщил об этом в полицию.