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Posted 16 июля, 04:00

Published 16 июля, 04:00

Modified 16 июля, 04:02

Updated 16 июля, 04:02

Главврач онкодиспансера Свердловской области снят с должности

Главврач онкодиспансера Свердловской области снят с должности

16 июля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Главврач онкодиспансера Свердловской области Борис Мейлах ушел с должности по решению губернатора Евгения Куйвашева.

Соответствующее распоряжение об уходе с должности был подписан главой региона, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Кроме того, в распоряжении указано, что региональный Минздрав должен расторгнуть трудовой контракт с Мейлахом со момента оповещения о принятом решении.

Напомним, в мае 2024 года сотрудники онкологической клиники потребовали отставки Бориса Мейлаха, который занимал должность главного врача.

Медики обвиняли руководителя в том, что он стал на всем экономить, а также вмешивался в процесс лечения и операций.

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