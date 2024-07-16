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Главврач онкодиспансера Свердловской области снят с должности

Главврач онкодиспансера Свердловской области снят с должности

16 июля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Главврач онкодиспансера Свердловской области Борис Мейлах ушел с должности по решению губернатора Евгения Куйвашева.

Соответствующее распоряжение об уходе с должности был подписан главой региона, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Кроме того, в распоряжении указано, что региональный Минздрав должен расторгнуть трудовой контракт с Мейлахом со момента оповещения о принятом решении.

Напомним, в мае 2024 года сотрудники онкологической клиники потребовали отставки Бориса Мейлаха, который занимал должность главного врача.

Медики обвиняли руководителя в том, что он стал на всем экономить, а также вмешивался в процесс лечения и операций.

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