Главврач онкодиспансера Свердловской области снят с должности

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Соответствующее распоряжение об уходе с должности был подписан главой региона, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
Кроме того, в распоряжении указано, что региональный Минздрав должен расторгнуть трудовой контракт с Мейлахом со момента оповещения о принятом решении.
Напомним, в мае 2024 года сотрудники онкологической клиники потребовали отставки Бориса Мейлаха, который занимал должность главного врача.
Медики обвиняли руководителя в том, что он стал на всем экономить, а также вмешивался в процесс лечения и операций.